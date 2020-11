Madrid presenta sus presupuestos: más de 5.000 millones ante una crisis económica y social

Se trata de unos “presupuestos para la reactivación económica y combatir la crisis social” que amenaza este inminente 2021. Diseñados en un escenario “nada fácil”, teniendo en cuenta el actual escenario. Y, sobre todo, que aspiran a conseguir, si no el voto a favor de la oposición, sí la abstención de la oposición, ya que 500 millones de los mismos están destinados a la ejecución de los Acuerdos de la Villa. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la responsable del Área de Hacienda, Engracia Hidalgo, han presentado el proyecto de presupuestos municipales para 2021. En total, más de 5.000 millones, en los cuales se incluye la ya anunciada bajada de impuestos a los madrileños, tanto directos como indirectos. Supone un aumento del 8,1% respecto a 2020.

El alcalde ha destacado un “aumento de inversión” en “partidas muy importantes en este momento”: en el campo de los emprendedores, del turismo, la vivienda, familias y personas en situación de vulnerabilidad. En este caso último, 14 millones más de inversión en dependencia. “Tenemos la necesidad de que la pandemia no aumente la brecha de de desigualdad, que no deje atrás a nadie en esta ciudad”, ha subrayado el alcalde.

Todo ello, ha recalcado Martínez-Almeida, sin olvidar la partida de inversiones: 169 millones en proyectos como Madrid Nuevo Norte y el Nuevo Norte, o el soterramiento de la A5. En total, el presupuesto aumenta un 52% en este concepto respecto al año pasado. Mientras, también se ha producido un incremento en las partidas de limpiezas y zonas verdes.

El alcalde ha recordado los incentivos incentivos y bonificaciones fiscales, con una bajada de más de 100 millones de euros. “Cualquier establecimiento que cierre su persiana, va a tener muy difícil abrir. Cualquier ayuda que reciban es poca”, ha explicado.

“Estos presupuestos están diseñados para un Madrid post pandemia, pensados para la reactivación económica de la ciudad, de sus autónomos y empresarios, la hostelería y el comercio”, ha dicho por su parte la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Así, el presupuesto del área de Economía crece un 31%, aumentando la inversión en emprendedores (35%) y turismo (52%).

Además, la vicealcaldesa ha apuntado el aumento del 14% del gasto social, “teniendo claro que no puede quedarse nadie atrás”. Así, las partidas destinadas a familias aumentarán un un 9% y el destinado a viviendas un 17%.

“Vamos a hacer un un importante esfuerzo inversor, con 169 millones de euros. Vamos a invertir más, con más gasto social, tratando de impulsar más a las empresas y lo vamos a hacer de manera más eficaz, porque reducimos los impuestos a los madrileños en 119 millones de euros. Ese es el camino: en un momento en el que se cierran muchas empresas, no podemos permitirnos el lujo, como se hacía anteriormente, de subir impuestos. Queremos que esas empresas tengan más tesorería. El Ayuntamiento no pude ni debe ser una carga para empresas y autónomos”, ha recalcado. Por eso, Villacís cree que estamos ante unos “presupuestos realistas”. “No hemos hecho el cuento de la lechera, no hemos inflado ingresos que no vamos a tener. A diferencia de otros presupuestos, sabemos que va a haber un impacto en los ingresos. Incluso sabemos que hay promesas que se le han hecho al Ayuntamiento y que jamás se van a materializar”, dijo Villacís.

Negociación con Vox

Por su parte, Engracia Hidalgo ha recordado que los ingresos bajan en 164 millones. “No contienen ni fondos europeos ni remanentes de tesorería. En función de la liquidación del año 2020, podíamos incrementar el remanente en 223 millones”.

En cuanto a la negociación con Vox, cuyo voto favorable puede ser crucial para sacar adelante los presupuestos, Martínez-Almeida ha afirmado que “nos sentaremos y hablaremos”. En todo caso, ha mostrado su rechazo a las afirmaciones de que la bajada de impuestos es “cosmética”. “No se puede decir eso de una reducción de 107 millones de euros. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo con Vox en este punto”.