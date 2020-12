La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que mañana la Comunidad de Madrid anunciará nuevas medidas para contener el virus que contemplan cribados masivos en zonas básicas de salud con alta incidencia y test masivos a la vuelta de las vacaciones en el ámbito. Pero también ha dejado claro, durante el pleno de la Asamblea que, aunque haya un cierre perimetral, se van a permitir las entradas y salidas de los ciudadanos. “No seremos nosotros los que vayamos a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la Comunidad de Madrid para visitar a sus familiares, trabajar o resolver cuestiones con el médico”.

Ayuso pretende seguir en su línea de aplicar medidas que no perjudiquen la economía. “No nos planteamos ni arruinar a los comercios ni cerrar la hostelería, que pueden perjudicar a la economía”, ha sentenciado.

La presidenta cree que sus medidas “son sensatas” y, mientras tanto, “vamos a seguir viendo como evoluciona la pandemia y ver si hay una tercera ola o son unos ecos del Puente de la Constitución”. Y no sólo eso, considera que las medidas anunciadas cada viernes “han sido entendidas” por los ciudadanos. Y puesta ya a hacer comparaciones con las que han aplicado otras comunidades autónomas, “nosotros hemos tenido mejores resultados. Con absoluta lealtad no hemos hablado de ninguna otra comunidad autónoma, y todas las socialistas no han perdido la oportunidad de criticar la economía de los madrileños y meterse con sus impuestos”, dijo molesta.

Ayuso defendió su política de cribados masivos y la oportunidad que se abre ahora para hacer cribados masivos después de que el Gobierno central permita que los test de antígenos puedan llegar a las farmacias porque “cuantos más se puedan hacer mejor es el rastreo y podemos tener mayor control sobre la evolución de la epidemia”.