Villacís apuesta por girarle a Echenique la factura de los daños en Sol

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, deploró este jueves el “apoyo” que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, verbalizó anoche a las manifestaciones que desembocaron en actos violentos en Sol, y le trasladó que desde el Ayuntamiento “estamos dispuestos a girarle la factura de los destrozos que han hecho”, si tanto simpatiza con ellos.

Lo dijo en declaraciones a los periodistas después de participar en el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento en repulsa por el asesinato por violencia de género de una vecina de Majadahonda.

Villacís cuestionó que los violentos se manifestaran ayer en favor de la libertad de expresión, un derecho, dijo, que “siempre se tiene que defender”. A su juicio, “la libertad de expresión no se defiende atacando a la prensa, como ocurrió con un cámara de televisión, no tiene nada que ver con tirar un adoquín a un policía y herirle. La libertad de expresión no tiene nada que ver con destrozar nuestra ciudad, porque eso que están destrozando es de todos”.

Esto le sirvió para proclamar que “la violencia es violencia, y en el momento en que se convierte en violencia pierden todas sus razones”.

Tras esta condena genérica a los violentos, juzgó “más condenable todavía” que Podemos, “que está en el Gobierno, esté alentando y esté apoyando estas manifestaciones de violencia en las que están agrediendo a la Policía, su Policía, porque están agrediendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Luego de manifestar que “no se puede estar en la calle y en las instituciones, no se puede estar apoyando a los que agreden y representando a los agredidos”, concluyó que “Podemos tiene un problema de coherencia”.

Villacís dedicó una parte de su diatriba a Echenique, quien ayer en un mensaje en su perfil de Twitter apoyó a “los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol”.

Lo hizo espetándole “¿cómo se puede apoyar a los que agreden a los policías y destrozan la ciudad?”, lo que le permitió aseverar que “si tanto quiere apoyarlos, desde el Ayuntamiento estamos encantados de girarle la factura de los destrozos que han hecho”.

También le exigió que se disculpe con la ciudad de Madrid, con los madrileños y con los policías que resultaron heridos. “Ya está tardando en ir a verlos al hospital”, dijo.

Por su parte, observó que “Podemos no debería haber estado en el Gobierno nunca” y subrayó que “Sánchez (el presidente del Gobierno) tenía razón”, ya que “el 99,5% de los españoles no dormimos a gusto con Podemos en el Gobierno”.

Por último, confirmó que hoy mantendrá un encuentro con representantes de los comerciantes y de los hosteleros para evaluar los daños causados por los disturbios. “Esto no es antifascismo, es archifascismo. No vivimos en un Estado totalitario, vivimos en un Estado abierto y democrático”, concluyó.