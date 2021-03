José María Áñvarez del Manzano: “No habría aconsejado la mudanza de Génova 13″

Es el alcalde «récord» pues estuvo doce años gobernando Madrid. Dice que el confinamiento lo llevó con tranquilidad porque «afortunadamente me llevo bien con mi mujer», reconoce tras 54 años juntos. ¿El secreto? «Conservar el amor, respetarse, ser flexible y pedirse perdón rápidamente cuando uno se equivoca».

Habla de su Madrid, como una ciudad moderna, activa, con incorporación de las nuevas tecnologías, pero con tradición. Aún le siguen llamando «alcalde».

–¿De niño ya se veía con el bastón de mando?

– Nunca pensé en ser alcalde, quería ser útil a la sociedad y defender los intereses públicos.

–¿Es de los que toma una «relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor»?

–Sí que echo de menos el Madrid de los Austrias. Debo decir que Ana Botella repitió la frase que le habían dicho los organizadores. No me pareció mal, era una forma de reflejar la personalidad de la ciudad. Yo nunca hice mucho caso de los guiones, no sé qué hubiera dicho en su lugar.

–De su obra como alcalde, ¿de qué se siente más orgulloso?

–Del Samur. Lo creamos con el concejal de Sanidad Simón Viñal y José Luis Gilarranz. Pensé que había que quitar las casas de socorro y se nos ocurrió sustituirlas por ambulancias medicalizadas. Luego se extendió por toda España y Francia. Con haber salvado algunas vidas, me siento satisfecho.

–¿Qué trama política le tiene más enganchado, modo culebrón?

–Estoy siguiendo muy de cerca el tema de Bárcenas, porque afecta a compañeros y eso siempre me preocupa, y sigo las andanzas de la tarjeta perdida y la niñera con un título de grado superior. Me preocupa el deterioro en las instituciones y los ataques al Rey, la Monarquía debemos defenderla entre todos.

–¿Qué le parece la polémica entre Bárcenas y Aguirre?

–Nunca tuve contacto con Bárcenas y sí mucho con Aguirre y, te aseguro, que es una persona competente y honrada. Si tuviera que elegir entre ambos, no dudaría: me inclino por Aguirre. Fue mi colaboradora, la primera mujer teniente alcalde de Madrid.

–¿Qué le pareció la ruptura de Pablo Casado con Vox?

–Mal. Creo que en aquella moción habría que haber votado «no», pero reconocer que la crítica a Sánchez que hacían era razonable. Me parecieron mal las referencias personales. Yo en política siempre he respetado mucho a mis adversarios.

–¿Habría aconsejado la mudanza de Génova 13?

–No lo habría aconsejado. Yo estoy en eso de «en época de tribulación, no hacer mudanza».

–¿Qué le parece la nueva generación de políticos y sus discursos?

–Creo que los políticos antes hablaban más de los intereses generales que de los intereses partidistas. Son gente distinta, son políticos en general que creo que han bajado un poco el nivel con relación a los que había antes.

–¿Carmena le invitó alguna vez a magdalenas o es más de comentar partidos con Martínez- Almeida?

–No, nunca me invitó. La conocía porque ella fue la juez decana cuando yo era alcalde y tuvimos entonces algunos problemas. Cuando se presentó a la candidatura le pregunté: «¿Te vas a meter en esto?». Cuando era alcaldesa fui respetuoso, pero le presenté mi dimisión de Ifema.

José Luis creo que es un alcalde fantástico, se parece de alguna manera a la forma en la que yo actuaba, conecta mucho con la calle. Respeto sus gustos futbolísticos, pero yo soy del Betis.

–¿Recomendaría a Almeida poner la mano en los alfileres de San Antonio?

– Soy muy partidario de las tradiciones de Madrid y de conservarlas. Yo no creía en ese carácter especial, creo que está en la ilusión y, si la tienes, es la que sirve. Pero San Antonio debe dedicarse a otras cosas aparte de eso.

–¿Y qué le parece Díaz Ayuso?

– No la conocía y la recibí con cierta duda. Pero me está pareciendo con una personalidad extraordinaria y gran valentía. No es normal ahora entre los políticos actuales.