Ayuso, investida presidenta: “El partido fracasado obrero español no lo asume, pero hoy empieza el fin del sanchismo”

Pasadas las 15 horas de la tarde de este viernes, Isabel Díaz Ayuso ha recibido la confianza de la Asamblea de Madrid. Así, ha sido investida de nuevo presidenta regional al recibir 78 votos a favor, los procedentes de la bancadas del PP y de Vox, y 58 en contra (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).

“Mi compromiso es con todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Son ellos los que me representan a mí. Somos una región fuerte y optimista. Tenemos dos años por delante para demostrar que hay otra manera de hacer las cosas: la sociedad que es libre y responsable”, ha asegurado la presidenta en el cierre de su discurso, al que ha seguido más de un minuto y medio de aplausos de los diputados del PP.

En su réplica a los grupos políticos, Ayuso ha augurado que lo sucedido hoy en Vallecas precipitará el final de Pedro Sánchez en La Moncloa: “Probablemente, lo que empieza hoy es el fin del sanchismo en España que después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear. Quizás lo que ha comenzado es una nueva etapa de ilusión en España porque todos los ciudadanos que se oponen a Sánchez, y no por eso son de derechas, ellos han dado cuenta de que otra forma de hacer las cosas es posible, otros gobiernos los son y que hay luz al final del túnel”. Ha insistido en afear a Sánchez que utilice “todos los poderes del Estado contra la oposición para amedrentar a la prensa, para llevar y dirigir todo el Estado siempre en beneficio de un solo partido, uno se cree impune y eterno”.

Ha identificado las elecciones del 4 de mayo como un “bofetón a esa forma de gobernar para toda España que estaba sumiendo al país en una profunda depresión y que han visto después de las elecciones en Madrid que las cosas se pueden hacer de otra manera. Por tanto, muy a su pesar les diré que lo que comienza hoy es precisamente una nueva legislatura, algo que el partido fracasado obrero español no asume”. Precisamente por todo ello, según el diagnóstico de Ayuso, el Partido Socialista “ya no es ni primera fuerza, ya no es ni segunda fuerza. Hoy es la tercera fuerza en este Parlamento. Y si esto ocurre en Madrid, imagínense en el resto de España, elecciones a elecciones iremos viéndolo”.

La izquierda critica la “propaganda” de los anuncios de Ayuso

Los tres partidos de la izquierda han cargado duramente contra los anuncios realizados por Ayuso el jueves. Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha avanzado que hará “una oposición férrea” y augura un gobierno “tan corto como infructuoso”. La portavoz del PSOE, Hana Jalloul, ha asegurado que este viernes “se acabó la mascarada” y ha recomendado a la presidenta que sea “capaz de hacer lo que no ha hecho en 22 meses: gobernar”. Las dos portavoces de Podemos, Carolina Alonso y Alejandra Jacinto, han coincidido en criticar “la propaganda” del discurso de Ayuso así como que utilice la administración autonómico en su beneficio personal.

Monasterio: cerrar Telemadrid y derogar las leyes LGTBI

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha confirmado durante el debate de investidura que los 13 diputados de su grupo apoyarán la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de Madrid. En su intervención, no obstante, ha planteado algunas de sus exigencias durante este mandato como de reducir el gasto: “Hay que cerrar Telemadrid. Es un pozo sin fondo, que consume 74 millones de euros. ¿Por qué tenemos que pagar a quien nos insulte cada día?”.