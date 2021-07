Marta Rivera: “Toni Cantó tiene más experiencia para su cargo que Iceta para ministro de Cultura”

La Comunidad de Madrid lleva “meses” trabajando en la Oficina del Español, el nuevo organismo que dirigirá el exdiputado de Cs Toni Cantó, quien, según la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, tiene “más experiencia” para el cargo que Miquel Iceta como ministro de Cultura.

“Tiene muchísima más experiencia Toni Cantó para el cargo de director de la Oficina del Español que el señor (Miquel) Iceta como ministro de Cultura, y sin embargo parece que lo terrible es el nombramiento de Cantó”, ha afirmado.

Rivera de la Cruz defiende su idoneidad para el puesto por ser “una persona con una gran experiencia en el mundo de la cultura” y tener “más de 30 años cotizados en la Seguridad Social”.

Además, ha relatado la consejera madrileña, ha presidido la comisión de Cultura en el Congreso y, por ello, cree que ha demostrado “que esto le interesa”.

El objetivo de la Oficina del Español, que dependerá de la Consejería de Cultura, será consolidar a Madrid como “el gran lugar para aprender español” y que sea “un destino atractivo para estudiantes extranjeros” por “su ubicación” y “la oferta cultural” de la que dispone la región, ha explicado la consejera.

Su función será buscar colaboraciones con universidades, asociaciones, academias de español o compañías teatrales, y que la región se perciba en América Latina “como la puerta de entrada a Europa de todo aquel que quiera venir desde el otro lado del mar para desarrollar sus proyectos culturales”.

A su juicio, la creación de este organismo “se ha entendido mal” porque “no viene a competir con nadie”, en alusión al Instituto Cervantes, la institución encargada de promocionar el español en el extranjero.

“No nace con la voluntad de defender el español porque lo defienden a diario casi 600 millones de personas que lo hablan, pero sí de utilizar el español como una herramienta para la cultura y progreso de Madrid”, ha sostenido.

Según la consejera, la nueva Oficina, en la que su departamento lleva trabajando “un año”, será un proyecto “muy transversal”, no tendrá “estructura propia” y “se nutrirá del presupuesto de la propia Consejería”, al igual de la Oficina de Rodajes, “de la que no se ha hablado tanto pero es el mismo concepto”.

Rivera de la Cruz regresa al frente de las Consejerías de Cultura y Turismo, y ahora también Deportes, y afronta esta breve legislatura de “continuismo” con la anterior etapa, antes de su cese como consejera de Ciudadanos por la ruptura del Gobierno de coalición.

Pero la presidenta madrileña quiso rescatarla para incluirla de nuevo en su proyecto, con el que, ha dicho, se siente “identificada”.

“Si no me sintiera identificada no hubiese podido aceptar continuar al frente de la Consejería de Cultura”, ha señalado Rivera de la Cruz, que ha asegurado que comunicó su baja de Ciudadanos el 7 de abril, aunque lo hizo público pasadas las elecciones del 4 de mayo.

En esta segunda parte de la legislatura, ha subrayado que el objetivo es convertir a la Comunidad de Madrid en el epicentro de los grandes congresos internacionales y de producciones audiovisuales.

Según Rivera de la Cruz, Madrid ya está atrayendo “una cantidad excepcional” de rodajes por su política de “exenciones fiscales”, las “buenas condiciones” y su industria local.

“El futuro de la Comunidad de Madrid es atraer el turismo de lujo”, ha indicado la consejera, y ha añadido que la incidencia de la covid-19 “atrasa” y “paraliza” proyectos que ya “están en cartera”.

También se han frenado, según la consejera, la recuperación de los aforos en cines y teatros, incluso en estadios, que ya estaban “sobre la mesa”, pero la propagación de la variante Delta “ha parado todo un poco”.

“En cuanto se avance en esa inmunidad de grupo, que en Madrid se está hablando de que en agosto podría haber una pauta de vacunaciones muy satisfactoria, será momento poner sobre mesa esa recuperación total”, ha destacado.