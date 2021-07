Un clásico del verano en Madrid: Fiesta Corral Cervantes

Al Rey Planeta le gustaba tanto la farándula, que hay quien piensa que él se escondía detrás del recurrente seudónimo «un genio de esta corte». Fue su predecesor Felipe III el que vio nacer los primeros corrales de comedias en Madrid cuando las artes y las letras castellanas florecían al calor del Siglo de Oro español. Desde entonces, los patios interiores que separaban los edificios de vecinos en la capital se convirtieron en ese espacio mágico en el que, bajo el mismo cielo, el pueblo llano y a la cúspide de la sociedad se unían en torno a una misma pasión: el teatro. Felipe IV lo hizo brillar, siendo la apoteosis que experimentó este arte en el siglo XVII uno de los mayores logros de su reinado.

Y aunque de aquel tiempo a los madrileños y madrileñas solo les queda el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, hoy Arganzuela rinde homenaje a aquellos años instalando frente al Palacio de Cristal de Madrid Río su particular corral de comedias, al aire libre y en pleno siglo XXI, para celebrar el que es hoy el mayor festival de teatro clásico de la ciudad.

La quinta edición de la Fiesta Corral Cervantes está en marcha y este fin de semana acercará al público tres nuevos títulos. Será la compañía La Percha Teatro la que arranque el sábado 24 de julio con su drama «Marrano, un cuento de la Inquisición», la historia de un hombre sencillo que vivió en primera persona la expulsión de los judíos de la que no fueron testigos Lope de Vega, Góngora ni Quevedo, quienes, no obstante, sí vieron los numerosos autos de fe que vinieron después. La actuación tendrá lugar a las 21:00 y, para quienes no puedan asistir, los días 3 y 4 de agosto a la misma hora.

El domingo 25 de julio será el turno de una obra con mayúsculas: «La vida es sueño» de Calderón de la Barca, que con su muerte en 1681 puso fin al flamante Siglo de Oro español. El montaje de la compañía Teatro de Ánimas, con una puesta en escena plástica y gótica, se hará con el escenario a las 18:00. Al acabar, a las 21:00, Impromadrid Teatro cerrará la jornada con «A nadie se le dio veneno en risa», un espectáculo que cambia cada noche en función de los estímulos del público y que se despedirá de la Fiesta Corral Cervantes con esta última improvisación.

Por delante, mantendrán en pie este centro lúdico y cultural hasta el 19 de septiembre otras 15 obras para todos los públicos y se alargará hasta el mes de octubre en el caso de los espectáculos en abierto, como el Ciclo Mini Cervantes, con propuestas de teatro infantil todos los domingos de 12:00 a 13:30 o el Ciclo de Juglares Callejeros, que todos los martes de 21:00 a 22:30 llenará el paseo de la Chopera de artistas con ganas de compartir su talento. El Ciclo Corral Lírico, por su parte, vuelve a poner de moda los recitales, a los que se les reserva el mismo horario los miércoles alternos hasta agotar septiembre.

Por último y como no podía faltar en ninguna fiesta que se precie: música y comida. El extenso programa de este festival incluye varios conciertos, como el que dará el sábado 24 de julio Rafa Pons a las 23:00. Además, todos los sábados de aquí a octubre, de 12:00 a 15:00, en Madrid Río el menú lo dictarán las obras literarias del Siglo de Oro gracias al Ciclo Degustaciones Áureas.