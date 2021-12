Hay países donde ser periodista es una profesión de riesgo que puede derivar en secuestro, violación, torturas o asesinato, sobre todo si se ejerce honradamente de forma libre, independiente y comprometida con la verdad. La periodista y activista mexicana Lydia Cacho (Ciudad de México, 1963) se jugó literalmente la vida con sus investigaciones periodísticas luchando contra la violación de los Derechos Humanos, por los derechos de la mujer y contra el feminicidio que asola su país. A través de ellas desafió y denunció a políticos y empresarios multimillonarios que abusan, compran, violan o asesinan a mujeres, niñas y niños. En 2005 publicó «Los demonios del Edén», donde destapaba la mayor red de pederastia y explotación sexual infantil de México. A los pocos meses, un dispositivo policial «legal» la secuestró. Ahí arrancó un viaje en coche de más de veinticuatro horas por el país sufriendo continuas torturas y amenazas de muerte. Pudo escapar y, posteriormente, escribió «Memoria de una infamia» donde retrataba el dicho secuestro y el modus operandi de un gobierno cómplice de corrupción y violencia. Partiendo de este libro autobiográfico se ha creado «La infamia», adaptada por la propia Lydia Cacho y José Martret, que además la dirige, con dos actrices, Marta Nieto (del 9 diciembre al 2 enero) y Marina Salas (del 4 al 16 enero), que se pondrán en la piel de la autora de forma alternativa. La pieza se estrena en la Sala Max Aub de Naves del Español en Matadero de Madrid.

Justicia, derechos humanos, activismo, corrupción, compromiso, derechos del niño, protección de las víctimas o la libertad de prensa atraviesan esta función. «Yo había hecho reportajes previos sobre la esclavitud de niñas y su explotación sexual por una red criminal y empresarial y esto hizo que los empresarios y los propios gobernadores me amenazaran de muerte ya antes de publicar el libro. Lo que contamos aquí es cómo surgió la violencia de esa trama político-empresarial para tratar de eliminarme y por qué no pudieron hacerlo», cuenta Lydia Cacho. «Esta historia arroja luz sobre ese Estado corrupto y corruptor, aliado con la delincuencia organizada, que es capaz de perseguir, amenazar, torturar y asesinar a periodistas, hombres y mujeres, pero en este caso tiene un contenido de género, porque hay un tipo de violencia muy específica cuando se trata de mujeres», asegura. «Para mí es muy importante poder contar una historia de supervivencia, pero también de las mujeres periodistas que nos hemos enfrentado en todo el mundo arriesgando la vida y algunas ya no están aquí para contarlo». Y prosigue. «Narramos cómo un gobierno puede conspirar contra quien está contando la verdad y defendiendo la vida. Me emociona hacer esto en España donde estoy exiliada porque en mi país quieren matarme, es algo muy emocionante y me siento muy agradecida por formar parte de este proyecto», afirma Cacho.

José Martret explica que cuando acabó de leer el libro «tenía la necesidad de contarlo usando como vehículo el teatro, pero también su otra pasión, el cine, por eso he combinado el teatro documento con la narrativa teatral y cinematográfica». Una cámara sigue en todo momento a la actriz para que, de forma inmersiva, el espectador pueda bucear en el ámbito psicológico y emocional de la protagonista. «Experimentamos con ese lenguaje híbrido, por la pantalla, conoceremos el pasado de Lydia dentro de una narrativa documental y a la vez revivimos su secuestro en presente en un plano más cinematográfico, es decir, quién es Lydia Cacho y por qué fue secuestrada», cuenta Martret.

UNA HISTORIA DE AMOR TEATROS DEL CANAL

Cuando el amor no lo puede todo

El “niño maravilla” del teatro francés Alexis Michalik debuta en España con “Una historia de amor”, sobre la relaciones que se rompen

“Un día, me encontré en medio de una ruptura difícil. Me apetecía contar la historia. Quise hablar de ese sentimiento de pérdida, preguntarme sobre ¿qué queda después del amor?”, cuenta Alexis Michalik sobre su obra “Una historia de amor”, estrenada en 2020, y por la que recibió el premio Molière. Se estrena en España en los Teatros del Canal con un reparto encabezado por Loreto Mauleón. Katia es lesbiana, Inés no, pero se enamoran. Inés quiere tener un hijo y Katia, a quien la vida ha hecho mucho daño, acepta. Ambas prueban la inseminación artificial y es Katia quien queda embarazada, pero antes de nacer su hija, Inés desaparece. Doce años después, Katia, gravemente enferma va a morir y necesita un tutor para su hija Sol. Su única opción es William, su hermano alcohólico, un cínico escritor al que no ve desde hace cinco años.

Para Mauleón (Katia), “la historia de una ruptura es triste, pero bonita por el nacimiento de otro amor, su hija Sol. La obra habla de la maternidad, la muerte, la enfermedad… y otras cosas menos visibles como los miedos, el compromiso…y esa mezcla es muy enriquecedora. Además –prosigue-, el hecho de mezclar drama con comedia, nos da un poco de respiro, como en la vida, necesitamos reírnos para sobrellevar los momentos más duros, y la comedia dramática lo refleja bastante bien”. Una historia que habla también de segundas oportunidades, de arrepentimientos. “Ante una ruptura cada uno tiene su versión según la propia experiencia vivida, al fin y al cabo las relaciones son subjetivas y a veces hay segundas oportunidades, un momento de poder explicarse”, afirma la actriz. “Yo creo que esta obra invita a la reflexión, creo que es un canto a la vida que va a removernos por dentro y eso siempre es bueno”, concluye.

