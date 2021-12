Un logo de la ONU para Pinto

La oposición del gobierno municipal de Pinto acusa al PSOE de un supuesto trato de favor. La historia se remonta al pasado mes de noviembre, cuando el Partido Popular preguntó al alcalde del municipio, Diego Ortiz González, durante el Consejo de Administración sobre el cambio que había presentado la imagen corporativa de la empresa pública Aserpinto. El cambio se basaba, únicamente, en integrar la rueda de colores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en el nombre de Aserpinto y que ha supuesto un coste de 13.300 euros (11.000 más IVA).

Según Salomón Aguado, portavoz del Partido Popular en Pinto, «en ese Consejo nos informan que esto viene derivado de un contrato de diseño de imagen corporativa. Entonces decidimos ver de qué tipo de contrato se trata y descubrimos algo curioso», señala a LA RAZÓN. Los populares han podido averiguar que el contrato de este servicio se adjudicó a Máximo Loarces, ex dirigente socialista de Getafe con vínculos en el partido, que a su vez ya ha sido colaborador de la actual gerente de Aserpinto, Blanca Tomás Manzanares, con anterioridad.

Desde el Partido Popular consideran que esta relación previa ha podido suponer un trato de favor en el seno de la empresa pública, Tomás realizó la adjudicación del contrato a un colaborador conocido. Según cuenta la oposición a este periódico, han recopilado toda la documentación que lo demuestra. «Blanca Tomás ya conocía a Máximo Loarces porque en su etapa en la empresa pública Móstoles Desarrollo le adjudicó un contrato por 12.000 euros para la elaboración de un certamen gastronómico. Por otro lado, Loarces y la actual gerente de Aserpinto formaron parte del Consejo de Administración de la empresa Apeadero Urbano de Getafe, siendo Secretario y Consejera del mismo, respectivamente. Y por si eso fuera poco, El señor Loarces ha formado parte de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Getafe en el año 2007. Además, ha sido cargo de confianza del mismo con una retribución de 32.665,35 euros brutos anuales», apunta el portavoz.

Al parecer la relación se ha mantenido a lo largo de los años, pues según aseguran a este periódico, Loarces -a través de Myssya- fue encargado desde ACOEG del diseño y maquetado de la «Guía de Comercio» del Ayuntamiento de Getafe, estando el PSOE en el gobierno con Sara Hernández como alcaldesa, y dónde ostentó el cargo de Secretario de Empleo e Innovación en la Ejecutiva del PSOE de Getafe.

El pasado martes durante el Consejo de Ministros el Partido Popular pidió explicaciones al alcalde de Pinto sobre este supuesto trato de favor por parte del gobierno regional y «se ha desentendido completamente del asunto», tal y como asegura el portavoz del Partido Popular a LA RAZÓN. Al parecer, Diego Ortiz, afirmó no conocer la empresa, ni al adjudicatario al que asegura no conocer personalmente y por supuesto, desconocer la relación que hay entre éste y la gerente de la empresa pública, Blanca Tomás. «Desde el Partido Popular nos preguntamos si hay trato de favor, cosa que no se puede demostrar, pero lo que queda en evidencia es la relación entre la gerente y el adjudicatario».

Al parecer, lo único que asertó el alcalde pinteño durante el Consejo de Ministros ante la pregunta de los populares fue que también había sido contratado por el PP de la legislatura de 2011-2015 en Getafe. Pese a buscarlas, el portavoz asegura no haber encontrado dichas contrataciones. Desde la oposición quieren respuestas a las decisiones que toma el gobierno de Pinto y no de las que tomaron hace años en otro municipio.