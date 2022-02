El Teatro Lara estrena «Hernani», una reflexión del conflicto vasco desde la comedia

Recientemente, «Maixabel», la excelente película de Icíar Bollaín, abordaba los encuentros en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca entre presos arrepentidos y víctimas del terrorismo. El punto de partida de «Hernani», una comedia escrita por Fernando Erre, es el mismo, aunque lejos de abordarlo desde el drama, lo hace desde el humor. ¿Se puede crear comedia sobre cualquier cosa? –se pregunta- «Creo que sí, la cuestión no es tanto el género sino cómo lo abordas, porque la comedia puede hacerse de muchas maneras, con diferentes tonos, poner el foco en según qué cosas y es mucho más abierta de lo que pensamos, con muchas posibilidades para tratar temas, aunque sean importantes. Se habla mucho sobre los límites del humor, pero yo no me los he puesto, he hecho lo que quería sin pensar en qué era admisible o no, lo escribí con libertad absoluta», asegura el autor, que estará con ella en el Teatro Lara hasta abril protagonizada por Josean Bengoetxea y Daniel Ortiz y dirigida por Juanma Gómez.

En principio, el encuentro entre un ex militante de ETA y una víctima puede parecer una circunstancia poco propicia para la comedia, «pero no lo es porque abordarlo desde el humor no significa banalizarlo, ni una burla, ni que se falte al respeto, simplemente es un acercamiento, que para mí es esencial –asegura-. Creo que los grandes temas, hasta los más controvertidos, pueden tratarse desde la comedia porque la reflexión puede estar implícita y de hecho lo está. No voy a juntar a estos dos protagonistas porque sí, tiene su razón de ser, hay un discurso, y eso era muy importante para mí a la hora de abordarlo, independientemente desde dónde se enfoque» –afirma Erre-. Por otro lado, ¿tratar el conflicto vasco con humor es el mejor síntoma de ir superando el pasado? «Creo que es un buen síntoma para sobrellevarlo. Yo fui coordinador de guión del programa “Vaya semanita”, que era de humor y tuvo bastante repercusión y, de alguna forma, ese espíritu está ahí, tratar las cosas desde ese prisma ayuda, incluso, para encararlo, pero no para olvidar, porque olvidarlo es lo peor que se puede hacer, y lo segundo peor es utilizarlo como arma arrojadiza para condicionar el futuro y de eso habla un poco la obra», resalta el autor.

Búsqueda de concordia

Él cree que hay que buscar la concordia, pero para conseguirla hay que reconocer lo ocurrido, «un proceso en el que ya se está inmerso, buscar la convivencia y la reconciliación desde el reconocimiento del pasado. “Hernani”, tiene algo de esa búsqueda de concordia, de ese espíritu que para mí, no sólo es importante, sino que fue la motivación para escribirlo».

A pesar de que la comedia es un género poco valorado –prosigue-, «afrontar a veces ciertos temas desde la tragedia, que parece lo propio, conlleva cosas aún peores, como cierta pornografía emocional, por llamarlo de alguna manera, que se aprovecha de determinados sentimientos para crear una ficción y ese peligro, en cambio, no se ve en la comedia, que tiene una especie de complejo de que las cosas no se tratan con la debida seriedad y se tiende a desconfiar de ella, hay miedo a que suponga algún tipo de irreverencia y no tiene por qué. Yo creo -asegura- que el humor puede ser igual de importante que la tragedia, que una comedia puede llevar cargas de profundidad para la reflexión, sólo cambia la forma pero no el fondo». Y concluye: «Para mí, el humor es una de las más altas expresiones de la inteligencia humana y un mecanismo de defensa, de catarsis, de afrontar y sobrellevar el dolor, de reírte de la muerte incluso, de superar ese miedo y encararlo, de retarte, de desafiar las convenciones y de intentar superarlas».