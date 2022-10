Estos son los cuatro barrios más caros de Madrid para comprar un piso

La guerra de Ucrania y los índices al alza de la hipotecas -que van a más- han provocado unos precios disparados que no parecen encontrar tope. Así las cosas, encontrar casa no es un proceso sencillo, pero buscarla en la capital, donde los precios y la demanda no hacen más que subir, tampoco es tarea fácil. Estos son los barrios, en el centro de la capital, con los precios más caros de Madrid.

Imagen del Barrio de Salamanca FOTO: Efe

Salamanca

El distrito de Salamanca es conocido por ser uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Originalmente diseñado para la aristocracia, como un gran proceso inmobiliario ideado por el marqués de Salamanca, sigue conservando esos encantos que lo caracterizaron desde el principio, como los restaurantes y tiendas más selectas.

En el caso de la vivienda en el distrito de Salamanca, se caracteriza por pisos construidos siguiendo un estilo decimonónico. Muchos todavía conservan puertas o ventanas de la época, esculpidas o detalladas hasta el último detalle.

No es extraño, entonces, que los precios acompañen a toda esta exclusividad. Pues, según datos de Idealista, en el mes de julio, vivir en el distrito de Salamanca supondría un gasto de 6.658 €/m2. En determinadas calles y promociones inmobiliarias los precios alcanzan los 8.000 euros.

Imagen de Chamberí FOTO: Ayuntamiento de Madrid

Chamberí

Similar a lo que ocurre en el distrito de Salamanca, el distrito de Chamberí refleja el estilo arquitectónico de la aristocracia madrileña de los siglos XIX y XX. Actualmente, se podría describir como uno de los distritos más castizos y demandados de Madrid. Tranquilo, seguro y elegante, donde predominan las viviendas de lujo para aquellos que buscan un estilo de vida un poco más exclusivo. Además, es ligeramente más económico que el distrito de Salamanca, con un precio/m2 que ronda los 5.706 €. Con todo, los precios varían según las promociones inmbiliarias.

Paseo de la Habana 147 FOTO: Nbucle Creative Communication

Chamartín

Prácticamente pisándole los talones al distrito de Chamberí, se encuentra Chamartín. Con exactamente 5.534 €/m2 durante el mes de julio, cuenta con uno de los precios medios de compra más altos de Madrid. En los últimos años, se ha podido percibir un crecimiento de la obra nueva, que según las previsiones, puede seguir creciendo en el próximo tiempo.

Ambiente en el barrio madrileño de Retiro FOTO: Alberto R. Roldán La Razon

Retiro

En el centro de la capital, rodeado de museos y parques, se encuentra un pulmón verde que, además, presenta una oferta cultural muy amplia. Esto hace que se configure como una zona muy atractiva para vivir. El Retiro, actualmente, se posiciona en nuestra quinta posición, ya que en este distrito, el precio es de 4.964€/m2.