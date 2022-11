Estos serán los precios en 2023 del abono transporte en Madrid

En un escenario de guerra en Europa y con la inflación en máximos, el transporte acusa los problemas económicos y repercute su situación en el bolsillo de los ciudadanos. A unas pocas semanas de que acabe el año, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y por boca del consejero de Economía, Hacienda y Empleo Javier Fernandez- Lasquetty, se confirmó que la rebaja del abono transporte en la región tiene los días contados: «Fue una medida temporal que acabará el 31 de diciembre”. No obstante, dejó la puerta abierta a mantener este descuento si el Gobierno de España decide financiarlo.

Así las cosas, aún no se han especificado los precios concretos para dicho abono, pues la Comunidad de Madrid ha dado a entender que la prórroga de los descuentos no se produce si el Gobierno central no cubre con lo que cuesta mantener estas rebajas.

De este modo, el precio del abono transporte de Madrid para 2023 queda aún en el aire, pero, tras las palabras de Lasquetty, se puede estimar que vuelvan a costar lo mismo que en agosto, antes de que se aplicaran las bonificaciones actuales.

Precios del abono transporte de Madrid en 2023

Contando con que desaparezca el descuento del 50% estos serían los precios a pagar a partir de enero de 2023:

- Abono Zona A: 54,60 euros al mes.

- Abono Zona B1: 63,70 euros al mes.

- Abono Zona B2: 75 euros al mes.

- Abono Zona B3: 82 euros al mes.

- Abono Zona C1: 82 euros al mes.

- Abono Zona C2: 82 euros al mes.

- Abono Zona E1 110,60 euros al mes.

- Abono Zona E2: 131,80 euros al mes.

- Abono Joven todas las zonas: 20 euros.

- Abono Tercera Edad todas las zonas: 6,30 euros.

Si se mantuviera solo la ayuda general del 30% que fijó el Gobierno central en septiembre, los precios para el abono transporte del año que viene serían los siguientes:

- Abono Zona A: 38,22 euros al mes.

- Abono Zona B1: 44,59 euros al mes.

- Abono Zona B2: 52,50 euros al mes.

- Abono Zona B3: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona C1: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona C2: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona E1 77,42 euros al mes.

- Abono Zona E2: 92,26 euros al mes.

- Abono Joven todas las zonas: 14 euros.

- Abono Tercera Edad todas las zonas: 4,41 euros.

Abono gratuito para mayores de 65

La gratuidad del abono transporte para mayores de 65 años beneficiará a 1,2 millones de madrileños. Es una medida que ha sido implantada gradualmente. Desde 2020 el precio se ha reducido en un 25% hasta llegar a la gratuidad de 2023. En 2020 costaba 9,3€; en 2021, 6,3€; en 2022, 3,3€ y el año que viene será finalmente gratuito.

Nueva tarifa en Rivas

El municipio de Rivas Vaciamadrid, en el sureste de Madrid, tenía una peculiaridad que será solventada en apenas dos meses: una avenida (Aurelio Álvarez) hacía de frontera entre dos zonas tarifarias y tomar habitualmente el metro o el autobús en una parada o en otra podía tener un impacto anual de hasta 100,8€.

La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid solucionará el año que viene esta situación. Todo el municipio de Rivas pasará a integrar la tarifa B1 (que tiene un coste mensual de 63,30, mientras que el precio de la B2 asciende a los 72€).

El Cercanías sí será gratuito

Los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe mantendrán las bonificaciones y la gratuidad durante 2023. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluyen una partida de gastos para financiar esta iniciativa, que hasta ahora estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. En total, el Ejecutivo transferirá cerca de 700 millones a Renfe para llevar a cabo la medida.