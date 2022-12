Un tributo a Serrat para que su voz no se apague nunca

Mientras Joan Manuel Serrat ultima los conciertos que suponen su triste despedida definitiva de los escenarios, hay quien ya piensa en convertirle en eterno. Es el caso de José Voces, un cantante y admirador del mítico cantautor que hoy arranca un tributo en la sala St. John’s de Madrid. Según voces, «Siempre Serrat», como ha llamado a su espectáculo, nace con la mayor ilusión y respeto al artista catalán del Poble-sec. Durante un par de horas, Voces interpretará junto a un pianista una representación de las canciones más emblemáticas del catalán inspirándose en la gira de 2005 «Serrat 100x100».

De hecho, no es la primera vez que Voces se sube a un escenario para emular a «El nano», como llaman en confianza a Serrat. Este almeriense afincado en Madrid concursó en el popular programa de Atresmedia «Tu cara no me suena todavía», donde se metió en la piel del cantautor y obtuvo una gran acogida entre los miembros del jurado, que quedaron atónitos el paralelismo de ambas voces.

A sus 31 años, este andaluz se ha convertido en uno de los mejores imitadores de Serrat, tanto es así que cuando comenzó con este proyecto junto a Félix Llorente, enseguida le sumaron otros reputados artistas. Es el caso de Miguel Simancas, que le acompaña al piano en directo durante todo el «show» y que ha trabajado junto a grandes artistas como José Luis Rodríguez «El Puma», entre otros.

«Para mí, Joan Manuel Serrat es alguien muy especial, como para muchas otras personas. Siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, en los peores y los mejores momentos. Desde pequeño. Así que esto es un homenaje, una manera de darle las gracias», explica Voces a LA RAZÓN.

Apunta también que «sus canciones, de una manera u otra, siempre se han asemejado a circunstancias que me han ocurrido a lo largo de la vida. Estoy convencido de que no soy el único al que le ha ocurrido esto».

Voces descubrió a Serrat con 15 años por casualidad en la inauguración de los juegos del Mediterráneo del Almería 2005. «Aquel día interpretó ‘’Mediterráneo’' con la orquesta sinfónica ciudad de Almería y me quedé alucinado. No era algo frecuente entre los jóvenes, que por lo general, escuchábamos por aquel entonces a ‘’El canto del loco’', ‘’Estopa’' o ‘’Pereza’'. Grandes aristas también, por supuesto. Pero a mí Serrat me hizo emocionar. Sentí algo único. A partir de ese momento empecé a recopilar discos suyos y a indagar sobre quién era aquel hombre tan alucinante», puntualiza el cantante. ­­

José Voces, durante un ensayo FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Por eso, para él, este tributo no es solo un trabajo de cara al público sino una obligación que sentía consigo mismo para agradecer a Serrat todos los buenos momentos que le ha regalado su música. «Siempre me ha gustado mucho imitar a artistas, pero lo que tengo con Serrat no tiene nada que le iguale. De hecho, reconozco que puede que haya un poco de obsesión. Mi mujer y mis amigos ya están acostumbrados a ello, pero quien no me conozca podría pensar que estoy loco», asevera Voces.

El último adiós

De momento, este tributo tendrá lugar este viernes así como el 20 de enero y el 24 de febrero, pero dado el éxito de acogida (para mañana ya están todas las entradas vendidas), barajan nuevas fechas. «Estoy convencido de que gracias a la colaboración de Miguel Simancas el proyecto tendrá una larga vida. Sobre todo porque es un trabajo que está realizado con el mayor respeto y sinceridad al cantautor. Los arreglos de su música han sido perfectamente estudiados, al milímetro, para que el público que vaya esté pensando o trasladándose a un concierto real del artista. Serrat siempre será Serrat y es un cantante que sigue pasando de generación en generación. A todos nos da mucha pena su despedida de los escenarios pero su obra siempre estará con nosotros».

Como no podía ser de otra manera, Voces ha acudido a uno de estos últimos conciertos que el catalán ha ofrecido en Madrid esta semana en el Wizink Center. Quizá para tomar los últimos apuntes antes de su tributo o puede que para disfrutar y echar las últimas lágrimas antes de decir adiós a su «alter ego».