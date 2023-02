Villacís se queda en Ciudadanos: “Nunca me he propuesto al PP; en su día rechacé la Alcaldía de Madrid”

Comparecencia sorpresa de Begoña Villacís. El escenario, el Hotel Orso, en el distrito Centro, a las 16:00. Su primera comparecencia pública tras las informaciones sobre su intención de querer organizar una “corriente interna del PP”. “Quiero hacer un diagnóstico de los últimos días, que han sido convulsos. He visto de todo en estos siete años en política y no cambio una semana como esta por las anteriores. Esta semana se ha cubierto con especulaciones. Quería esperar el momento adecuado para explicarlo”, comenzó.

“Hemos visto lo peor de la política estos últimos días. Este trabajo tiene una variante espectacular, el Gobierno, lo más bonito que he hecho en mi vida. Pero también lo peor de ella. En el barro no me muevo bien. No practico eso. La política limpia es imprescindible siempre”.

La vicealcaldesa quiso “agradecer la honestidad” de Núñez Feijóo, que hoy “ha dicho la verdad”. “Nunca me he propuesto al PP. De una semana a otra no ha pasado nada. No me quedo en Ciudadanos, porque nunca me he ido de Ciudadanos”, sentenció.

“Si ustedes le preguntan a Almeida, confirmarán todo lo que he dicho. Lo demás son especulaciones. No me he movido un ápice de lo que llevo sosteniendo durante años. Lo que he dicho en este tiempo ha sido inequívoco”, prosiguió.

Villacís reivindicó su figura en estos “siete años” que lleva en política. “He demostrado en numerosas ocasiones mi lealtad, mi integridad y la defensa de mis principios. He aportado casi cuatro años de equipo de Gobierno, con momentos muy difíciles que te ponen a prueba, como puede ser una pandemia o una crisis de Gobierno. He rechazado la posibilidad de ser alcaldesa. Yo la rechacé por lealtad, por honestidad”. “Esta semana me ha convencido para estar más segura que nunca: sobran las razones para seguir confiando en este proyecto”.

Así, confirmó que se presentará a las primarias de su partido para la alcaldía. “Madrid es mucho más diversa y libre, y creo que eso peligra si la ciudad cae en manos de Ortega Smith si yo no me presento a las primarias. Es una campaña que no va a ser fácil. Afortunadamente vengo del mundo privado y no me da miedo volver al mundo privado. Pero cuando las cosas se ponen más difíciles, hay que estar ahí. Hay gente que está en los momentos malos y otros no. Hay que quedarse con los que se quedan en esos momentos”.

La vicealcaldesa concluyó con que “los vecinos de Madrid y afiliados de Cs tienen que saber que siempre podrán contar conmigo. Vamos a trabajar muchísimo para hacer valer que una ciudad como Madrid se vea representada en nuestra opción