Alerta naranja: Madrid "se sacudirá" la ola de calor este día de la próxima semana

No hay tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este domingo el aviso naranja por calor en todo el territorio de la Comunidad de Madrid por temperaturas que alcanzarán los 40ºC en pleno episodio de una ola de calor que acompañará previsiblemente hasta el jueves 14.

En concreto, el aviso estará activo desde las 13:00 hasta las 21:00 horas en toda la región, con termómetros que marcarán máximas de 37ºC en la Sierra de Madrid y de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste. En la zona de aviso de Metropolitana y Henares, estas temperaturas se darán con mayor probabilidad en el corredor de Henares.

Los termómetros oscilarán entre los 25ºC y los 39ºC en Madrid; los 21ºC y 40ºC en Alcalá de Henares; los 25ºC y los 40ºC en Aranjuez; 20ºC y los 37ºC en Collado Villalba; los 25ºC y los 39ºC en Getafe y 24ºC y los 39ºC en Navalcarnero.

La estación de la red de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Arganda del Rey registró el viernes temperaturas máximas que alcanzaron los 41,8ºC a las 16.50 horas, en un día en el que otras cinco estaciones han rebasado los 40ºC. Unas máximas que algunos apuntan se han superado en otros puntos de la región.

La Aemet mantiene el aviso por ola de calor hasta el miércoles, cuando las temperaturas bajarán a los 34 grados, calor sin duda, pero "nada" comparado con los 41 grados que se han sentido y padecido estos últimos días. Y los que quedan hasta mediados de la semana próxima.