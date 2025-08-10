Así previene Madrid el riesgo de incendios, con el control de ahumadores, en más de 17.000 colmenas

Unas técnicas que son tradición. Para una apicultura con una historia milenaria. En este sentido, y respecto a su manejo, la Comunidad de Madrid previene el riesgo de incendios mediante el control del uso de ahumadores en 17.111 colmenas distribuidas en 624 explotaciones apícolas. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) se encarga de otorgar las autorizaciones a los criadores, con el fin de que puedan realizar esta actividad con todas las garantías en esta época del año. El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) establece una serie de requisitos para el uso de estos aparatos, que son utilizados por los apicultores para, a través de la generación de humo, acercarse sin peligro a las abejas.

En la actualidad, hay 155 permisos activos, emitidos por la Dirección General de Emergencias y, gracias al extremo y minucioso cuidado que tienen estos profesionales, en los últimos años no se han producido fuegos por esta causa. Para ello, los criadores han llevado a cabo una serie de acciones tales como eliminar cualquier elemento inflamable a su alrededor, realizar la quema siempre dentro del ahumador y evitar las horas centrales del día, que suelen ser las de mayor temperatura. Además, el aparato donde se realiza esta labor debe llevar una rejilla para

impedir que salten chispas y se tienen que apagar adecuadamente todos los rescoldos. En condiciones climatológicas normales, estos trabajos deben efectuarse entre el amanecer y las once de la mañana. Es posible prolongarlos previa consulta al Cuerpo de Bomberos autonómico cuando la predicción de riesgo de incendio para ese día lo permita.