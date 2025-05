Almeida exige a Moncloa que diga su "intención" con el "hostel" del Parque de las Avenidas

El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez, Almeida, ha pedido este miércoles al Gobierno de España que le diga si tiene la "intención" de utilizar un "hostel" situado en el Parque de las Avenidas en el que, según han denunciado vecinos del barrio, se está alojando a inmigrantes.

Así lo ha declarado Almeida a preguntas de los periodistas en el acto de la apertura de las piscinas municipales, donde ha denunciado también que el Ayuntamiento madrileño ya se ha encontrado "con situaciones similares en las que el Gobierno trae a personas de los que no se da ningún conocimiento".

Al parecer, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado le confirmó que abrirá próximamente el Velvet Hostel para alojar a personas solicitantes de asilo.

Y por eso el primer edil madrileño ha mostrado su "preocupación" por el Parque de las Avenidas y entiende a sus vecinos, por lo que ha dado la instrucción a la concejala del distrito de que mantenga un contacto permanente con los vecinos.

Y también ha dado la instrucción al responsable de urbanismo, Borja Carabante, para que "fiscalice" cuáles son las condiciones en las que ese hostel "se puede abrir, cuál es el uso al que se está dando y que cumpla con la normativa de manera estricta para prevenir posibles situaciones futuras".

A partir de ahí, ha añadido Almeida, si detrás de esto está el Gobierno de España, le pedirá que "aclare si tiene alguna intención de utilizar esa infraestructura porque, ha alertado, ya se han encontrado "en varias ocasiones con situaciones similares" en las que el Gobierno de Pedro Sánchez "trae personas que se encuentran en determinadas situaciones, ya sea irregulares, peticionarios de asilo, de los que no se da ningún conocimiento".

Como ejemplo, según ha apuntado, desde el consistorio madrileño desconocen "quiénes están los terrenos de Carabanchel", ni cuántas personas son.

"No sabemos qué seguimiento se hace de esas personas. No sabemos el nivel de rotación que hay de la utilización de esas instalaciones, que no vaya por la espalda", ha manifestado.