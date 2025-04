Almeida hace el saque de honor en el partido entre Miami Marlins y los Mets de Nueva York (sin incidentes reseñables)

Todo salió según lo previsto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hizo este miércoles el saque de honor previo al partido de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Miami Marlins y los New York Mets. Y todo, como apunta no pocos medios, sin otro tipo de acontecimientos reseñables. No como en otros "saques", en los que algún niño recibió un pelotazo.

Martínez-Almeida hizo el saque vestido con una camiseta de los Marlins con el número '10' a la espalda en el LoanDepot Park, el estadio del equipo.

El alcalde madrileño cerró así el capítulo deportivo de su viaje de dos días a Miami, con una agenda muy enfocada en el mundo del deporte.

Esta pasada mañana, Martínez-Almeida recorrió el circuito semiurbano del Miami Grand Prix de Fórmula 1, que aseguró puede servir de ejemplo para el Gran Premio que acogerá la ciudad de Madrid a partir del 2026.

En esas mismas instalaciones deportivas, que además del circuito acogen el Hard Rock Stadium, la sede de los Miami Dolphins de la NFL, el Alcalde se reunió con el mánager del gran premio y a su vez consejero delegado del equipo de fútbol americano, Tom Garfinkel.

Los Dolphins preparan en estos momentos el partido de NFL que disputarán en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid a finales de 2025, con fecha y rival aún por confirmar.