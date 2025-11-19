Así es Torre Castelló, el rascacielos de lujo que llega al Barrio de Salamanca de Madrid

La penúltima iniciativa inmobiliaria que llega a Madrid tiene por nombre Torre Castelló. Se trata del primer rascacielos residencial de la capital que se asienta en un espacio tan céntrico como la calle María de Molina, en pleno Barrio Salamanca. Una construcción que, sin duda, dará mucho que hablar por su ubicación y sus calidades. Su perfil, además, resulta muy identificativo.

Situado en pleno centro del icónico barrio de Salamanca, Torre Castelló cuenta con un uso mixto, compuesto por una torre residencial de 20 plantas. Un ambicioso proyecto a cargo de Martín de Lucio Arquitectos.

El edificio original es una pieza brutalista de los años setenta que acogió las antiguas oficinas del Ministerio de Hacienda. Ese es su pasado. Por delante tiene un plan de futuro. Se ha reinterpretado con respeto a su estructura y una nueva piel de aluminio extruido que contrasta con el hormigón. El resultado es un espacio vertical donde todas sus viviendas ofrecen terrazas generosas y vistas, incluyendo acceso por un lobby abierto que transforma su relación con Madrid.

Los espacios comunes incluirán club privado, piscina, zona wellness, espacio de negocios, simulador de golf y rocódromo, e invitarán a vivir el edificio de forma integral. Una interpretación contemporánea del lujo urbano que busca el placer de disfrutar de todo sin salir de casa.

Una vez terminado -en un plazo que se estima para finales de 2027 o principios de 2028-, albergará 158 viviendas distribuidas en los 30.800 metros cuadrados edificables que abarcan la manzana entre las calles Castelló, Núñez de Balboa, General Oraá y María de Molina.

El proyecto, contempla la disposición de las viviendas que se encontrarán entre las plantas 4 y 19. Estas serán de varios tipos: de una a cuatro habitaciones y desde los 90 hasta los 550 metros cuadrados. Todas con terraza, garaje (en las dos plantas de parking bajo rasante) y repletas de luz natural. Los precios estarán en el entorno de los tres millones de euros.