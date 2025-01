Los ataques de lobo en la Comunidad de Madrid subieron un 35% en 2024

Los ataques de lobo o perros salvajes en la Comunidad de Madrid subieron un 35 por ciento en 2024, llegando a 191, frente a los 124 registrados el año precedente y los 141 de 2022, según datos de la Consejería de Medio Ambiente, Interior y Agricultura. El total de ataques compatibles con lobo-cánido asilvestrado en los últimos cinco años ha sido de 877, lo que supone una media de 175 ataques anuales. Ante el aumento de ataques de lobo, el último más importante ocurrido hace un mes cuando una manada de lobos mató a 17 ovejas en una finca de la localidad de El Escorial, la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) solicitó la convocatoria inmediata de la Mesa del Lobo con el objetivo de disponer de datos actualizados sobre ataques para así realizar una planificación de medidas eficaces y aumentar la percepción de seguridad en el sector ganadero. Este problema, indicaban, no solo afecta a las áreas tradicionales de la Sierra, sino que también se está expandiendo a localidades como Guadalix de la Sierra, Colmenar Viejo y Pedrezuela, lo que agrava aún más la situación de los ganaderos.

"A pesar de que la mayoría de los ganaderos de nuestra Comunidad cada vez implementan más medidas de protección frente al lobo, como el empleo de mastines, uso de collares GPS o vallados electrificados, los ataques por lobos a las explotaciones ganaderas han sufrido un aumento significativo durante el año 2024 respecto a años anteriores y las perspectivas no son de mejora debido a que cada vez hay más lobos en nuestra región", afirman desde la organización. UGAMA también solicitó una revisión de la orden de ayudas para la prevención de ataques de lobos, señalando que más del 50% de las solicitudes presentadas en 2024 fueron rechazadas por falta de presupuesto. "No es de recibo que, a fecha de hoy, cuando un ganadero tiene un ataque de lobo y tiene la suerte de que se lo certifiquen, la Administración, tras múltiples gestiones y papeleo, al cabo de nueve meses indemnice al ganadero con la ridícula suma de 60 euro por un cordero o cabrito", afirman.

Además, según ha informado a Europa Press Miguel Higueras, jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, no se ha reportado ningún ataque de lobo a un ser humano ni en Madrid ni en el resto de España en toda la historia, pese a siglos de cuentos y leyendas en sentido contrario. Lo que sí se conocen son ataques de perros salvajes a personas y es precisamente la presencia del lobo en un lugar el que evita que se asienten estos canes salvajes, ya que los matan por ser competidores directos. Por otra parte, la mayor parte de alimentación de los lobos en la región procede de corzos y jabalíes que cazan, según los análisis realizados a sus heces. Por tanto, cuando llegan y se asientan en una nueva zona no suelen atacar al ganado a no ser que les resulte fácil penetrar en sus fincas. Y cuando lo hacen la primera vez, suelen repetir, según las mismas fuentes. Por eso, la Comunidad de Madrid ofrece subvenciones para que los ganaderos incorporen métodos preventivos para evitar ataques, como los que se han mencionado anteriormente. Y también indemnizaciones por muerte o herida de animal. A este fin se han destinado 127.246 euros en 2024, para que los afectados puedan afrontar las pérdidas sufridas.