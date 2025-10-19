Ayuso destaca en Austin la expectación por la F1 en Madrid y anuncia el inminente asfaltado del circuito

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su estancia en Austin (Texas), donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, para enviar un mensaje de optimismo sobre los avances del futuro circuito madrileño. En declaraciones a Dazn, la dirigente regional subrayó la “expectación e ilusión” que está generando la llegada del campeonato a Madrid y aseguró que las obras marchan a buen ritmo, con el inicio del asfaltado previsto para los próximos días.

“Las obras van bien. De hecho, van más rápido de lo esperado”, señaló Ayuso desde el Circuito de las Américas, escenario del evento texano. La presidenta destacó que el equipo de trabajo está centrado también en diseñar los accesos y las vías de entrada y salida del recinto, un aspecto que calificó de “clave” para garantizar la comodidad y seguridad del público: “Estamos viendo cómo hacerlo lo más cómodo posible para todos, porque no dejan de ser cientos de miles de personas que se dan cita a la vez en el mismo lugar”.

El viaje institucional de Ayuso a Texas busca reforzar los vínculos económicos y turísticos de Madrid con el mercado norteamericano, pero la cita con la Fórmula 1 ha centrado la atención mediática. Según la presidenta, la acogida del proyecto madrileño entre los profesionales del sector ha sido entusiasta: “Todo el mundo nos ha hablado del Gran Premio en Madrid. Nos han preguntado mucho y hay mucha ilusión”, afirmó.

El anuncio del Gran Premio de España en Madrid, previsto para 2026, ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de la Comunidad en materia de proyección internacional. La capital recuperará una cita que no acoge desde 1981, cuando el circuito del Jarama fue el último escenario madrileño en albergar una carrera oficial. La nueva pista, ubicada en el entorno de IFEMA y Valdebebas, combinará tramos urbanos con una zona permanente y se espera que genere un impacto económico superior a los 400 millones de euros anuales, según estimaciones del Gobierno regional.

Ayuso mencionó también el papel de Carlos Sainz, piloto madrileño de Ferrari, como uno de los rostros más identificados con el proyecto. “Entre ellos está Carlos Sainz, que está siendo un embajador para todos. Hace que todo sea más interesante y emocionante”, afirmó la presidenta, visiblemente entusiasmada por el papel del piloto español en la promoción de la cita madrileña.