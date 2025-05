El barrio con los alquileres más baratos de Madrid ha disparado su precio un 37,5%

Tarea complicada encontrar un piso para alquilar. En Madrid el precio de la vivienda en alquiler sube un 1,2% en su variación mensual y un 15,1% en su variación interanual, situando su precio en 21,10 €/m2 al mes en abril, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este precio sitúa un piso medio de 80 metros en más de 1.600 euros al mes de media.

“El mercado del alquiler continúa inmerso en un encarecimiento que no da tregua. Nos encontramos ante una crisis de accesibilidad sin precedentes, alimentada por un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Por un lado, la demanda sigue creciendo de forma sostenida, impulsada por hogares que no pueden acceder a la compra y un aumento de población que llega por motivos laborales o migratorios. Por otro, el parque de vivienda en alquiler se reduce: muchos propietarios retiran sus inmuebles por la inseguridad jurídica o el atractivo de otras modalidades, dejando a la oferta en niveles críticos. El resultado es un mercado tensionado con el umbral de los 1.000 euros mensuales que ya no solo es exclusivo de Madrid o Barcelona, y se ha convertido en la nueva normalidad en todo el país”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

En cuanto al ranking de comunidades autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cuatro con precios superiores a los 15,00 €/m2 al mes y son: Madrid con 21,10 €/m2 al mes, Cataluña con 19,01 €/m2 al mes, Baleares con 17,99 €/m2 al mes y País Vasco con 16,63 €/m2 al mes.

Municipios

En cuatro de los cinco municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. La ciudad de Torrejón de Ardoz es la que más incrementos acumula en abril con un 16,6%. Le siguen las ciudades de Alcalá de Henares (12,4%), Madrid capital (11,4%) y La Moraleja (6,6%). En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, vemos que 11 municipios sobrepasan los 15,00 €/m2 al mes y son: Madrid capital con 22,17 €/m2 al mes, La Moraleja con 20,20 €/m2 al mes, San Sebastián de los Reyes con 19,52 €/m2 al mes, Villaviciosa de Odón con 18,74 €/m2 al mes, Alcobendas con 18,26 €/m2 al mes, Pozuelo de Alarcón con 17,72 €/m2 al mes, Villanueva de la Cañada con 17,34 €/m2 al mes, Getafe con 17,19 €/m2 al mes, Majadahonda con 16,87 €/m2 al mes, Fuenlabrada con 16,17 €/m2 al mes y Galapagar con 15,45 €/m2 al mes.

Distritos de Madrid

El precio del alquiler sube en abril en los 17 distritos analizados con variación interanual y son: Villaverde (37,5%), Carabanchel (23,3%), Fuencarral - El Pardo (23,0%), Hortaleza (21,6%), Puente de Vallecas (21,0%), Ciudad Lineal (18,6%), Latina (17,6%), San Blas (15,6%), Vicálvaro (15,3%), Arganzuela (12,8%), Chamartín (9,9%), Moncloa – Aravaca (8,3%), Centro (7,3%), Tetuán (7,0%), Retiro (6,0%), Chamberí (5,9%) y Barrio de Salamanca (5,7%). En cuanto al precio por metro cuadrado, doce distritos analizados tienen un precio por encima de los 20,00 €/m2 al mes. El distrito más caro para vivir en alquiler es Centro con 23,70 €/m2 al mes, Barrio de Salamanca con 23,67 €/m2 al mes, Chamberí con 23,60 €/m2 al mes, Chamartín con 23,07 €/m2 al mes, Tetuán con 22,66 €/m2 al mes, Arganzuela con 22,31 €/m2 al mes, Retiro con 21,68 €/m2 al mes, Villaverde con 21,19 €/m2 al mes, Moncloa - Aravaca con 21,15 €/m2 al mes, Usera con 20,66 €/m2 al mes, Ciudad Lineal con 20,17 €/m2 al mes y Hortaleza con 20,00 €/m2 al mes. Por otro lado, el distrito de Moratalaz tiene el precio más económico, 14,05 €/m2 al mes.