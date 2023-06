La batalla de las campeonas de voleibol de Madrid

Nunca antes la final de voleibol de la Comunidad de Madrid de categoría infantil había suscitado tanta polémica. Los padres de las jugadoras del SEK han movido cielo y tierra para que se haga justicia con el equipo en el que juegan sus hijas. «A ellas intentamos trasladarlas la menor frustración posible, pero saben que sus padres están haciendo todo lo posible por defender su condición de finalistas», apunta el entorno de las jugadoras de 13 y 14 años.

Resulta que las instalaciones de Colmenar Viejo en las que se disputará la fase final de la competición autonómica de voleibol obligaron a cambiar la fecha establecida inicialmente. Desde que las jugadoras del SEK se clasificaran el pasado 27 de mayo, al colegio se le informó de que la fecha sería el domingo 11 de junio. Sin embargo, ésta se adelantaba un día. En un primer momento todo apuntaba a motivos de saturación de competiciones en dichas instalaciones. Pero el entorno de las jugadoras asegura que a ellos no se les ha trasladado una explicación concreta: «Tenemos la sensación de que ha habido un fallo de organización por el que nadie quiere responder ni disculparse». De hecho, este conflicto ha llegado hasta la consejería autonómica y la Dirección General de Deporte, quienes han intervenido para intentar alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes.

El desencuentro se producía ya que la nueva fecha, establecida unilateralmente, coincidía con la convocatoria de los exámenes de Cambridge, para los que se habían inscrito varias jugadoras del SEK. «El problema consiste en que no contamos con el plazo suficiente para poder reaccionar o solicitar la devolución de las tasas del examen», reclaman desde el colegio. Finalmente, la organización de la competición ofrecía un cambio de hora, para intentar que la gran final se juegue después de los mencionados exámenes. Una medida que sigue sin convencer al entorno de las damnificadas: «Aun así, varias de nuestras jugadoras no podrán competir durante los partidos de la mañana, que clasifican para la gran final, por lo que esta situación sigue condicionando nuestras posibilidades de ganar el campeonato». Así explican cómo el equipo ya podría estar eliminado antes de que se dispute el encuentro definitivo. Aún no se ha aclarado si se permitirá la participación de jugadoras que no hayan disputado todos los partidos previos, algo contra lo que este equipo está dispuesto a luchar. Por si fuera poco, el cuadro de la fase de clasificación ha pasado de estar conformado por ocho equipos a estarlo por nueve equipos. Esto dará más margen de tiempo para la finalización del examen, pero obstaculiza aún más alcanzar la ansiada final.

Así, el conjunto escolar tendrá que afrontar los primeros partidos sin posibilidad de hacer cambios ni rotaciones, ya que solo estarán disponibles integrantes suficientes como para conformar el equipo titular.

Mientras, desde la Comunidad de Madrid, aunque se muestran comprensivos con los intereses de la institución escolar, intentan quitar hierro a la situación. Aclaran que en la Comunidad durante estos días se celebran decenas de torneos de esta magnitud y que es inevitable que a veces haya coincidencias. Por su parte, las jugadoras y sus familias siguen esforzándose por compatibilizar su faceta deportiva con la académica.