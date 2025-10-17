Cae una organización criminal que estafó 400.000 euros con pagarés sin fondos en Madrid

La Policía Nacional ha logrado desarticular una organización criminal dedicada a la estafa y falsificación y que, simulando ser empresarios solventes, habían logrado hacerse con casi objetos y mercancías por valor de casi 400.000 euros a través de pagarés sin fondos. En concreto, se hacían pasar por empresarios ante los empleados de establecimientos comerciales para hacerse con su mercancía, decantándose especialmente por piezas de alta relojería o marcas exclusivas para más tarde comercializar con ellas en Internet, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las investigaciones realizadas por la Policía han culminado en el descubrimiento de hasta 13 estafas y otras dos en grado de tentativa cometidas por toda la Comunidad de Madrid. En total se ha detenido a tres hombres y una mujer a los que se acusa de pertenecer a una organización criminal, estafa y falsedad documental. Su 'modus operandi' consistía en simular ser empresarios solventes ante empleados de establecimientos comerciales, aunando para ello no sola la interpretación adecuada, sino también la puesta en escena con un amplio conocimiento de la falsedad documental y la operativa comercial y bancaria.

El entramado llegó incluso a adquirir una empresa que carecía de actividad mercantil, lo que les permitía que los bancos les proporcionaran los pagarés y con los que llegaron a estafar hasta 100.000 euros en relojes, 80.000 euros en vehículos de alta gama, así como ropa y perfumes por otros 50.000 euros, entre otras. Una vez obtenida la mercancía, la daban salida a través de portales de venta de segunda mano, e incluso los usaban más tarde en su puesta en escena en otras estafas. A tres de los detenidos se les localizó en Madrid y Leganés, y la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión de dos de ellos.