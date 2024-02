Calendario escolar en Madrid: No habrá clase ni el jueves ni el viernes

Tanto el próximo jueves 22 como el viernes 23 de febrero han sido declarados como días no lectivos por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por lo que no habrá clases en los centros que imparten educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Todos ellos disfrutarán de una semana escolar reducida de tres días y un puente de 4 días.

Estos serán los únicos días festivos para los centros escolares de la Comunidad de Madrid hasta las vacaciones de Semana Santa, que este año llegarán más pronto respecto a otros cursos. Según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid para 2024, este año el periodo no lectivo abarcará desde el viernes 22 de marzo hasta el lunes 1 de abril, ambos incluidos.

Más adelante, concretamente, en el mes de mayo, los estudiantes de la Comunidad de Madrid podrán disfrutar de otro puente. El primer día que los estudiantes tendrán libre será el miércoles 1 de mayo, que conmemora el Día del Trabajo. Justo al día siguiente, el jueves 2 de mayo, es el Día de la Comunidad de Madrid. Es una festividad regional que se celebra en honor a la resistencia de Madrid contra las tropas francesas en 1808 durante la Guerra de la Independencia.

De Navidad al verano: este es el calendario escolar en Madrid

Además, el viernes 3 de mayo también será un día no lectivo. Esta disposición permitirá a los estudiantes y a sus familias disfrutar de un 'puente', que junte el jueves no lectivo del 2 de mayo con el fin de semana. Y para finalizar la lista de días no lectivos del calendario escolar de la Comunidad de Madrid para este curso, nos encontramos con el miércoles 15 de mayo. Este día se celebra el Día de San Isidro, patrono de la ciudad de Madrid.

¿Y los trabajadores?

En cuanto al calendario laboral de la Comunidad de Madrid para las próximas semanas, la verdad es que es menos generoso que el de los escolares. Los días festivos que los trabajadores podrán disfrutar en Semana Santa son únicamente el Jueves Santo, que celebramos el próximo 28 de marzo, y el Viernes Santo, el día 29. Además, los trabajadores también podrán descansar el miércoles primero de mayo, Día del Trabajo. Y, por último, el jueves 2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid.