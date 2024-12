Camilo encuentra en Madrid su lugar para ser feliz

Anoche el cantante colombiano Camilo ofreció un concierto memorable en el festival Christmas by Starlite, celebrado en IFEMA Madrid. Este evento, que se ha consolidado como una cita ineludible en la agenda navideña de la capital española, combina música en vivo, gastronomía de alta calidad y experiencias de ocio innovadoras.

Camilo, conocido por su carisma y conexión con el público, hizo un recorrido por sus álbumes compartiendo con el público, en muchos de sus temas, la historia que hay detrás de ellos. Interpretó temas de su álbum, “De Adentro Pa' Afuera”, lanzado en 2022 como "Pegao", "NASA" o "Aeropuerto", que han resonado profundamente entre sus seguidores. La energía y emotividad de sus interpretaciones hicieron vibrar a los asistentes, creando una atmósfera mágica en la fría noche madrileña. Especialmente con algunos de los temas de su último álbum, "Cuatro", como "Gordo, "PLIS", "Corazón de Hojalata" o "Vida Pasada".

"Lo más lindo de la Navidad es pasarla en familia, por eso yo he traído a la mía", dijo en la recta final del espectáculo, para dar paso a sus cuñados, los también músicos colombianos, Mau y Ricky. Junto a ellos, cantó el conocido tema que comparten "Desconocidos". Estos actúan esta noche en Christmas by Starlite. Como no podía faltar y como ocurre en todos sus espectáculos, prácticamente sin excepción, también le acompañó su mujer, Evaluna. Junto a ella ofrecieron uno de los momentos más emotivos del concierto, cantando las tres canciones que comparten -"Por Primera Vez", "Índigo" y "PLIS"- y que reflejan su unión como pareja y como padres de sus dos hijos: Índigo y Amaranto.

Este concierto forma parte de su gira “Nuestro Lugar Feliz Tour”, que ha llevado al artista por diversas ciudades de España y América Latina. Tras su presentación en la capital española, Camilo continuará su recorrido con fechas programadas en Guatemala y El Salvador en febrero de 2025.

No es la primera vez que Camilo actúa en Madrid. En julio de 2024, se presentó en el WiZink Center como parte de su gira española, consolidando su popularidad en el país. Su relación con el público madrileño se ha fortalecido con cada visita, evidenciando una conexión especial que se refleja en la entrega y pasión durante sus actuaciones.

El festival Christmas by Starlite, inspirado en el reconocido Starlite Occident Marbella, ofrece una experiencia única que combina conciertos de artistas internacionales, propuestas gastronómicas de primer nivel y opciones de compras navideñas. Celebrado en IFEMA Madrid, se ha convertido en un referente de entretenimiento durante la temporada festiva, atrayendo a miles de asistentes que buscan disfrutar de la magia de la Navidad en un entorno innovador y sofisticado.

La actuación de Camilo en Christmas by Starlite reafirma su estatus como uno de los artistas más influyentes de la música latina actual. Su capacidad para conectar con el público y ofrecer espectáculos de alta calidad garantiza que sus próximos conciertos sean eventos imperdibles para los amantes de la música en vivo.