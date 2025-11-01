Carabanchel: tiroteo en la calle y secuestro

Tres vehículos embistieron un coche en una calle del distrito madrileño de Carabanchel y secuestraron a su conductor, tras un tiroteo, en un suceso ocurrido el viernes por la noche que fue presenciado por numerosos testigos, quienes alertaron a la Policía.

Este posible secuestro, que investiga ya Policía Nacional, ocurrió a las 20:45 horas a la altura del número 65 de la calle Antonio López, cuando tras el choque entre unos vehículos los vecinos escucharon también detonaciones, según indican fuentes de Policía Nacional.

Según se investiga, los tres coches de alta gama embistieron a un vehículo, lo tirotearon, sacaron al conductor y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches, para después huir rápidamente del lugar.

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que el coche embestido solo tenía un ocupante, el conductor, que sería el único secuestrado.

El vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con impacto de balas, según pudieron comprobar los agentes a su llegada.

La Brigada Policial de Policía Científica acudió de forma inmediata a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está al cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros. Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima o de los atacantes. La grúa retiró el vehículo tiroteado que quedó abandonado en la vía pública.