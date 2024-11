Cerca de 50.000 jóvenes madrileños usan el Joven Bono Cultural (JOBO) del Ayuntamiento de Madrid, que todavía no llega hasta los 30 años, aunque el Ayuntamiento mantiene su compromiso de ampliarlo, algo que "parece sencillo" pero que hay que adaptar a las artes escénicas y a las diferentes propuestas que se ofrecen. JOBO es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para fomentar el acceso a la cultura a jóvenes entre los 16 y los 26 años de edad. Con él, se consigue un acceso gratuito a los espectáculos programados por los seis grandes espacios culturales del Ayuntamiento de Madrid: Naves de Matadero, Teatro Español, Teatro Fernán Gómez, Conde Duque, Teatro Circo Price y Cineteca. Esta misma semana, la delegada de Cultura,

Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, destacó el objetivo de fomentar con este programa el acceso a la cultura de los más jóvenes, "crear nuevos públicos, fomentar la sensibilización y el espíritu crítico en relación con las artes escénicas, la música y las artes vivas que están programadas en los centros públicos de la ciudad". En la actualidad, ha informado de que casi 50.000 jóvenes de la ciudad participan en el programa JOBO, y desde su implantación en octubre de 2017 son algo más de 70.000. Además, hasta finales de la semana pasada se habrían tramitado entradas gratuitas a espectáculos de centros culturales por un importe de casi cuatro millones de euros que sufraga la Concejalía de Cultura.

Sobre la posibilidad de lanzar más campañas de difusión, la delegada no considera que se deba hacer como se hacia hasta el momento en radio y televisión, y ha afirmado que se ha realizado un "esfuerzo considerable en campañas que cuentan con el apoyo de una fuerte inversión económica, pero sobre todo que se distinguen por su creatividad y cercanía a ese público de entre 16 y 26 años". Rivera de la Cruz ha destacado la presencia de JOBO en la revista M21 Magazine, que cuenta con más de 20.000 ejemplares de tirada mensual, además de su difusión en redes. La Dirección General de Comunicación incluye desde 2023 y durante todo 2024 la campaña JOBO en las pantallas en las que se puede ofrecer promoción municipal. Además, ha dado a conocer que en 2024 se han realizado actuaciones de difusión de JOBO a través de las unidades distritales de colaboración, integradas por equipos de trabajo con personas pertenecientes a colectivos vulnerables con dificultad de acceso al mercado laboral, personas migrantes con discapacidad o jóvenes sin formación. Las acciones se han realizado principalmente en institutos públicos y colegios y centros de formación de varios distritos como Villaverde, Usera, Puente de Vallecas, Vicálvaro, Moratalaz, Hortaleza, Fuencarral, Arganzuela, Ciudad Lineal, Chamartín, Salamanca y Moncloa Aravaca.

Desde el PSOE, y en el seno del Pleno del Ayuntamiento, el concejal Jorge Donaire informó de que en sus siete años de funcionamiento el Joven Bono Cultural ha contado con 70.000 inscritos, pero solo 46.000 han sido usuarios activos. "De ellos, solo 26.000 hicieron uso de la programación, es decir, adquirieron entradas, teniendo en cuenta estos datos de participación y el segmento de población al que se dirige, que son jóvenes entre 16 y 26 años, el bono cultural no ha alcanzado ni el 8% de potenciales destinatarios", ha criticado. Por ello, entre sus propuestas a la delegada, ha destacado la necesidad de ampliarlo hasta los 30 años, abrir la posibilidad de disfrutar del programa los fines de semana y no solo de lunes a viernes, así como de incrementar su impacto entre potenciales destinatarios poniendo en marcha una gran campaña de comunicación en los medios habituales y en espacios donde se da una mayor afluencia de jóvenes.

El PSOE también considera necesario ampliar la oferta incorporando otros espacios culturales municipales cedidos a terceros, así como la oferta deportiva, de salas privadas de exhibición cinematográfica y la reincorporación de los teatros privados. Sobre ello, la delegada ha reivindicado que la mayoría de las exposiciones municipales son gratuitas con una muestra sobre Pedro Almodóvar en el Condeduque, Zarzuela en el Fernán Gómez o la de Pérez Simón en CentroCentro, con la entrada más cara que oscila los siete euros. "Creo que las exposiciones que organiza Ayuntamiento de Madrid son o gratuitas completamente o a precios muy asequibles para jóvenes y para no tan jóvenes", ha justificado.

Acerca de la posibilidad de ampliar la gratuidad para jóvenes a obras en fin de semana, se ha referido a las entradas que se quedan sin utilizar. En concreto, ha dado a conocer que en el primer semestre de 2024 se reservaron 15.349 entradas a través de JOBO y solo se utilizaron 3.725, un 24%. "Si vamos a datos en detalle, de las 3.244 entradas que se reservaron en el Teatro Español no se utilizaron 1.525, un 47%, ¿Sabe cuánto supone en términos económicos? Pues unos 25.000 euros", ha señalado la responsable municipal. Además, ha subrayado que la mayoría de teatros tienen programas de colaboración en centros educativos y sesiones para público juvenil, además de asegurar que JOBO "no es la panacea universal" porque el problema de acceso a la cultura no parte solo del coste porque la programación del Ayuntamiento es "una de las más accesibles de cualquier gran capital europea". Rivera de la Cruz ha apuntado que el Consistorio programa un número altísimo de actividades gratuitas con precios asequibles y ha indicado el precio medio de las entradas de los centros es de poco más de 15 euros. "La Cineteca está a 3,68 de media; y el Fernán Gómez, el más caro, 19,71 de media. Ahora mismo se puede ver 'Luces de Bohemia', que es la gran producción de este otoño en el Teatro Español, y la entrada más cara son 22 euros, pero es que hay entradas a partir de seis", ha defendido.