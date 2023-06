Clamor entre los jóvenes por una EvAU única en todo el país

No hay mejor semana que la de Selectividad para conocer la opinión de las nuevas generaciones sobre las diversas circunstancias sociales. Tradicionalmente, el colectivo de los jóvenes ha sentido desatendidas sus necesidades, lo que ha hecho que se haya ido desentendiendo de la política en líneas generales. Sin embargo, esto no quiere decir que no le importe lo que suceda en su ciudad o en las elecciones autonómicas, ya que como el último estudio demuestra, los jóvenes residentes de la Comunidad de Madrid tienen como principales incertidumbres la vivienda, el empleo o la salud mental. Así, se confirman algunas preocupaciones que siempre se han asociado a este nicho de población, mientras surgen nuevas, como la salud mental, la sostenibilidad o la diversidad. La muestra se ha escogido entre 902 jóvenes de 14 a 35 años. Para su elaboración, el instituto GAD3 ha encuestado a al mismo porcentaje de hombres que mujeres. De ellos, el 61% siempre ha residido en la Comunidad y el 39% restante procede de otros lugares.

Precisamente, una de las cuestiones que se ha realizado a los jóvenes en este estudio ha sido por el actual sistema de calificaciones que rige el acceso universitario en España. Después de que se haya extendido la creencia de que los alumnos madrileños se enfrentan a los exámenes más exigentes, en torno al 70% de ellos aboga por establecer un mismo examen en todas las comunidades autónomas, algo que supondría una logística mucho más compleja para evitar la filtración de preguntas. Un panorama difícil de imaginar a corto plazo.

Teniendo en cuenta el gran volumen de jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid que proceden de otras regiones, se ha estimado oportuno distinguir los resultados entre los que siempre han vivido en esta comunidad y los que no. Entre los datos más señalados destaca que el 90% de los residentes está bastante o muy satisfecho, alcanzando el 95% en el caso de los que siempre han vivido en la Comunidad.

Entre los motivos que más sostienen este elevado nivel de satisfacción se encuentra la movilidad y el transporte público, santo y seña de la capital. En los últimos años se ha apostado para que este servicio sea lo más asequible posible, especialmente para este sector de población. Como no podría ser de otra forma, otro de los grandes atractivos de vivir en la Comunidad de Madrid es su amplia y variada oferta de ocio, durante todos los días de la semana. También destaca como una de sus grandes virtudes su gran oferta de empleo al concentrar tanto volumen de empresas.

Para el 83% de los entrevistados lo más importante es conseguir una vivienda en propiedad, mientras que para el 87% su principal preocupación es alcanzar una estabilidad laboral y económica. Además, también se preocupan por aspectos como la flexibilidad de horarios o la conciliación familiar. Por otra parte, señalan entre las mayores amenazas las redes sociales, el consumo de drogas y alcohol y las nuevas tecnologías.

En conclusión, al 90% de los entrevistados le gustaría seguir viviendo en la región, el 51% asegura que quiere hacerlo toda su vida, y un 39% se plantea pasar una temporada fuera para después regresar.

Los treintañeros

El estudio también recoge los principales motivos para residir fuera de Madrid para los encuestados. Sin embargo, mientras que las justificaciones para vivir en esta Comunidad son claros y sólidos, las principales razones para no hacerlo son: conocer otra región, mayores oportunidades de desarrollo o por pura aventura. Así parece que el impulso de vivir fuera de Madrid responde más a una inquietud interna que a una necesidad o insatisfacción real.

También son llamativos los resultados obtenidos de la distinción por sexos. Mientras las mujeres se irían más por nuevas oportunidades laborales, los hombres se guían más por los niveles de calidad de vida y bienestar. Además de por sexo, estas respuestas se han dividido por rangos de edad. Para los adolescentes su principal motivo para no residir en la Comunidad no es otro que sus razonables ganas de aventura. Los que recientemente han cumplido la mayoría de edad abandonarían la región en búsqueda de un mayor desarrollo profesional. De 24 a 29 años, el motivo pasa a ser el precio de la vivienda, mientras que para los «treintañeros» es una cuestión de calidad de vida.

Pero si un argumento ha sido utilizado para atacar a Isabel Díaz Ayuso durante la pasada campaña, este ha sido el de su presunta desatención de la sanidad pública. Esta coyuntura se ha reflejado también en la opinión de los jóvenes, ya que la sanidad es el ámbito por el que se sienten menos satisfechos de vivir en la Comunidad de Madrid. Se siente «poco satisfecho» en dicho ámbito casi un 19% de los encuestados.

Formar una familia

En cuestión demográfica, esta muestra estadística fue preguntada por su intención de tener hijos en algún momento de su vida, a lo que el 64% respondió afirmativamente. Pero al mismo tiempo, una parte importante del sector que respondió negativamente, le da muy poca importancia a la posibilidad de formar una familia en el futuro. El 13,7% de las encuestados le da una importancia de «nada» a tener hijos, el aspecto familiar que mayor cuota concentra en este nivel de relevancia. Como se interpreta que es natural, en el grupo que alcanza la treintena cobra más importancia aspectos como encontrar pareja o tener descendencia.

En cuanto a temas sociales, también hay una notable diferencia entre sexos. La población femenina joven da una mayor importancia a la salud mental o la lucha contra la violencia doméstica. Mientras, los hombres otorgan más importancia que las mujeres a temas como la vivienda, la seguridad ciudadana, las relaciones sociales o la política. Casos como la salud mental también son llamativos, ya que es el único tema que se mantiene entre los de mayor importancia para los cuatro grupos de edad. En cambio otros, como la vivienda, sufren drásticas alteraciones. La política padece una grave crisis de interés en todos los grupos jóvenes, hasta los 35 años. A pesar de la sensación popular, aspectos como la sostenibilidad o la igualdad entre hombres y mujeres aún están entre los puestos más bajos de esta clasificación.

En este completo estudio, otro de los bloques investigados ha sido «las expectativas de futuro». Y es que al entrevistar a este sector de población se pretende sacar conclusiones para el progreso de las nuevas generaciones y los años venideros. Al pensar en el futuro, el 42% de los jóvenes sienten, mayoritariamente, incertidumbre. Mientras que otro 39% y 37% se sienten más identificados con sensaciones como motivación o esperanza por un ilusionante porvenir.