Barrios
Comercios y clientes reconocen la campaña de consumo local en San Miguel 2025
La Junta Municipal de Chamartín repartió las pasadas fiestas más de un millar de invitaciones entre los tres mercados municipales
Con el objetivo de favorecer el consumo local en los comercios de proximidad y mercados del distrito, la Junta Municipal de Chamartín repartió las pasadas fiestas de San Miguel más de un millar de invitaciones entre los tres mercados municipales, Prosperidad, Chamartín y San Cristóbal y los comercios del distrito. El jueves 9 de octubre, la concejala del distrito, Yolanda Estrada, los visitó para hacer balance de la iniciativa: “De un lado, los comerciantes han fidelizado a su clientela y los clientes una vez más apostarán por el comercio de proximidad”, afirmó tras entrevistarse con los gerentes de los mercados y visitar decenas de puestos.
En el distrito existen más de 2.100 comercios de proximidad. Por ello desde 2024 organiza «Ruta de comercios en Chamartín». El objetivo es doble: dar visibilidad a los comercios y sus dueños, mercados y locales de restauración y, por otro lado, acercar la Junta Municipal de Chamartín a todos los empresarios para ayudarles en todo lo que necesiten. La campaña incluye negocios de los seis barrios del distrito y visibiliza la labor de los tres mercados municipales, así como el comercio de proximidad y restauración mediante una serie de vídeos difundidos en redes sociales y en el canal de WhastApp del distrito.
“Apoyamos el comercio de proximidad. Ellos nos acercan el producto más fresco, el servicio más personal y la historia de Chamartín. El Ayuntamiento los visita y difunde su buen hacer”, afirma Estrada al tiempo que anima a los comercios a adherirse a la iniciativa, enviando un correo electrónico a canalchamartin@madrid.es, escribiendo en el asunto: «Ruta de comercios en Chamartín».
