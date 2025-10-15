Comercios y clientes reconocen la campaña de consumo local en San Miguel 2025

Con el objetivo de favorecer el consumo local en los comercios de proximidad y mercados del distrito, la Junta Municipal de Chamartín repartió las pasadas fiestas de San Miguel más de un millar de invitaciones entre los tres mercados municipales, Prosperidad, Chamartín y San Cristóbal y los comercios del distrito. El jueves 9 de octubre, la concejala del distrito, Yolanda Estrada, los visitó para hacer balance de la iniciativa: “De un lado, los comerciantes han fidelizado a su clientela y los clientes una vez más apostarán por el comercio de proximidad”, afirmó tras entrevistarse con los gerentes de los mercados y visitar decenas de puestos.

En el distrito existen más de 2.100 comercios de proximidad. Por ello desde 2024 organiza «Ruta de comercios en Chamartín». El objetivo es doble: dar visibilidad a los comercios y sus dueños, mercados y locales de restauración y, por otro lado, acercar la Junta Municipal de Chamartín a todos los empresarios para ayudarles en todo lo que necesiten. La campaña incluye negocios de los seis barrios del distrito y visibiliza la labor de los tres mercados municipales, así como el comercio de proximidad y restauración mediante una serie de vídeos difundidos en redes sociales y en el canal de WhastApp del distrito.

“Apoyamos el comercio de proximidad. Ellos nos acercan el producto más fresco, el servicio más personal y la historia de Chamartín. El Ayuntamiento los visita y difunde su buen hacer”, afirma Estrada al tiempo que anima a los comercios a adherirse a la iniciativa, enviando un correo electrónico a canalchamartin@madrid.es, escribiendo en el asunto: «Ruta de comercios en Chamartín».