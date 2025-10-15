El Oso de dEmo inunda Micropolix de arte e ilusión

La creatividad, el arte y la educación se unieron este fin de semana en Micropolix con la inauguración de la primera oficina inmobiliaria infantil de España, una iniciativa pionera de Gilmar que convierte el aprendizaje en una experiencia lúdica y emocional. Este innovador espacio permite a los niños descubrir, jugando, el trabajo de un agente inmobiliario y comprender el valor del hogar como símbolo de convivencia, esfuerzo y sueños compartidos.

El nuevo espacio, diseñado a escala infantil, sorprende por su estética cuidada y su planteamiento artístico: mesas y sillas pequeñas, suelos convertidos en un gran tablero de Monopoly –en honor a la colaboración entre Gilmar y el célebre juego– y un ambiente dominado por la imaginación y la alegría. Allí, cada detalle está pensado para que los niños se sientan protagonistas de un entorno donde el juego se convierte en una herramienta de aprendizaje y creatividad.

Durante la jornada de inauguración, celebrada el 11 de octubre, decenas de familias y empleados de la compañía compartieron una mañana llena de ilusión. Los pequeños, de entre 4 y 12 años, vivieron su primera «jornada laboral» como asesores inmobiliarios junior. Mediante pruebas, planos y simulaciones, aprendieron a escuchar, trabajar en equipo y acompañar a las familias en la búsqueda de su hogar ideal, acumulando Eurix, la moneda oficial de Micropolix, mientras descubrían que detrás de cada llave se esconde una historia. Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la presentación del Oso de dEmo, una escultura diseñada especialmente para este espacio. Eladio de Mora, conocido artísticamente como dEmo, es un referente del arte pop contemporáneo y ha creado un osito naranja que se alza como símbolo de ilusión, ternura y optimismo.

«Este osito representa el inicio de algo nuevo, la ilusión de construir con cariño y color», explicó el artista durante el acto. Su obra, reconocible por sus formas amables y colores vibrantes, conecta con la sensibilidad infantil y convierte la oficina en un lugar donde el arte y el aprendizaje dialogan de forma natural. El Oso de dEmo encarna la esencia del proyecto: un espacio donde la imaginación y los valores se materializan.

El evento contó con la presencia de Jesús Gil Marín, CEO de Gilmar; Ignacio Mallagray, director de Marketing; y Diego Domingo García Muñoz, Primer Teniente de Alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, entre otras autoridades. Gil Marín destacó que «esta oficina no es solo una inauguración, sino una declaración de principios», subrayando el compromiso de la compañía con la educación en valores y la construcción del futuro.

Por su parte, Mallagray recordó que la idea nació siempre desde el del deseo de que los niños aprendan, jugando, el valor del esfuerzo y la ilusión de ayudar a otros a encontrar su casa.

La inauguración concluyó con la entrega de diplomas a los primeros «asesores inmobiliarios junior Gilmar», entre aplausos, sonrisas y fotografías junto al emblemático Oso de dEmo. Así, arte, educación y familia se fusionaron durante esta jornada en un mismo escenario, donde cada niño salió con una lección aprendida además de una chispa de creatividad encendida.

A partir de ahora, la oficina infantil de Gilmar permanecerá abierta al público en Micropolix, invitando a todos los niños y niñas a vivir su propia experiencia profesional en un entorno donde el arte y la ilusión se convierten en la mejor escuela.