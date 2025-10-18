Herido grave un joven de 20 años tras precipitarse accidentalmente desde el primer piso de una residencia

Un varón de 20 años ha resultado herido de gravedad durante la noche de este viernes al precipitarse de manera accidental desde el primer piso de una residencia universitaria en Madrid, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso, que ha sido notificado en torno a las 23.16 horas, ha tenido lugar en la Calle de Asura, hasta donde se ha desplazado una unidad con efectivos del Servicio de Urgencia Médica comunitario (SUMMA112).

El varón ha sido intubado en el sitio y trasladado en estado muy grave al hospital Ramón y Cajal, en el que ha ingresado con un traumatismo craneoencefálico severo.