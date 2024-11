La Comunidad de Madrid busca el 75% de vacunación ante la gripe entre sus sanitarios

La Comunidad de Madrid inicia una campaña para concienciar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de vacunarse contra la gripe, que actualmente no supera el 40%. Con el lema Ante la gripe, arrima el hombro, esta iniciativa, en la que también participan once sociedades científicas, se ha presentado hoy en la sede de la Consejería de Sanidad, que persigue el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea de alcanzar al menos el 75% de cobertura.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha reclamado la necesidad de "incrementar la conciencia sobre los beneficios de la inmunización anual". En este sentido, ha destacado que el documento de consenso con las sociedades médicas recoge la triple responsabilidad que tienen los sanitarios ante esta medida: ejemplaridad, protección al paciente y garantía de los servicios públicos esenciales, evitando asi ausencias por enfermedad". Este colectivo está considerado como un grupo diana, puesto que son susceptibles de transmitir esta patología a personas vulnerables a las que atienden.

La vacunación contra la gripe se considera una intervención preventiva de alto impacto para evitar hospitalizaciones y muertes ocasionadas por esta causa. Se estima que, entre el 30 y el 60% de los casos, la infección es asintomática, lo que probablemente permite al profesional seguir trabajando, convirtiéndose en fuente de infección para pacientes, familiares y resto de personal de su centro de trabajo.

El documento ha sido suscrito por la Dirección General de Salud Pública y las siguientes entidades: Fundación Neumomadrid; Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap); Sociedad Castellana de Cardiologia (SCC); Sociedad Madrileña de Médicos de Familia Comunitaria (SoMaMFyC); Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP); Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR); Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); Sociedad Madrileña de Geriatria y Gerontologia (SMGG); Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG Madrid); Sociedad Madrileña de Medicina Preventiva (SMMP), y Asociación española de especialistas en medicina del trabajo-Madrid (AEEMT).

MÁS DE 700.000 MADRILEÑOS VACUNADOS YA

Desde el pasado 7 de octubre, los servicios de Prevención de Riesgos Laborales de los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid han comenzado la campaña anual frente a la gripe y el recuerdo de COVID-19 para todos los trabajadores. Se desarrollará hasta el próximo 31 de enero, salvo necesidades de naturaleza epidemiológica.

Respecto a la población general, los datos provisionales señalan que, hasta el pasado 3 de noviembre, se han administrado dosis para prevenir la gripe a 715.000 personas, mientras que 413.572 han recibido la de refuerzo contra el Covid-19.