La Comunidad de Madrid participa en la conmemoración del Día de la Reforma Protestante

En España hay más de dos millones de personas que practican esta religión y más de 3.000 iglesias registradas de esta confesión

La Comunidad de Madrid participa en la conmemoración del Día de la Reforma Protestante
    Miranda Valliniello
La Comunidad de Madrid ha participado este viernes en la celebración institucional del Día de la Reforma Protestante, organizada por el Consejo Evangélico de Madrid.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha asistido a este acto conmemorativo, que ha tenido lugar en el Paraninfo del Instituto Internacional Americano, en la capital.

Esta entidad promueve la cultura evangélica y contribuye a profundizar en la fe, la historia y el testimonio cristiano. En España hay más de dos millones de personas que practican esta religión y más de 3.000 iglesias registradas de esta confesión, según datos de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).

