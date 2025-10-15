Detienen a los autores de un atraco violento a una mujer en Alcalá de Henares

La Policía Local de Alcalá de Henares ha detenido este martes a un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con violencia cometido en la Vía Complutense, a la altura del número 45, al sustraerle el bolso a una mujer, arrojarla al suelo y huir a bordo de un vehículo. Según han informado fuentes policiales, como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas magulladuras y fue atendida en el lugar de los hechos por personal sanitario por lesiones de carácter leve.

Tras el suceso, gracias al testimonio de un testigo, que facilitó a los agentes una descripción detallada de los agresores y la matrícula del coche en el que huyeron, se activó el protocolo de búsqueda y se dio aviso inmediato a la Policía Local de Guadalajara, ante la posibilidad de que los sospechosos se dirigieran a su domicilio en dicha localidad. En tanto, el resto de las patrullas realizó un dispositivo de búsqueda por toda la ciudad complutense, gracias al cual se localizó e interceptó un vehículo Renault Mégane que realizaba maniobras evasivas en la gasolinera Galp de Roca. Sus ocupantes, un hombre y una mujer que coincidían plenamente con las características aportadas por el testigo, fueron detenidos de inmediato como presuntos autores del atraco.

Desde la concejalía de Seguridad, la edil Orlena de Miguel (PP) ha querido destacar el "excelente" trabajo que realiza a diario la Policía Local, con resultados "exitosos" que refuerzan la seguridad en la ciudad.