Cortylandia Madrid 2025: nueva temática y fechas disponibles para verlo en Navidad

La Navidad es uno de los momentos más esperados del año. En España, las ciudades se llenan de luces, colores y tradiciones que crean momentos familiares únicos. Durante estas fechas, la gente se recorre las calles y los mercadillos navideños contemplando belenes y disfrutando de las decoraciones que adornan las plazas y avenidas. Además, es época de compras y regalos, así como las esperadas rebajas de Navidad o el Black Friday.

En Madrid, desde la Gran Vía hasta la Puerta del Sol, las luces navideñas iluminan calles y escaparates que se convierten en escenarios mágicos llenos de tradición. Entre las actividades más esperadas en la capital, tanto por niños como familias enteras, se encuentra el espectáculo de Cortylandia de El Corte Inglés, un clásico que marca el inicio de la temporada navideña en Madrid y el resto de España.

La tradición de El Corte Inglés

Cortylandia se remonta a 1979, cuando El Corte Inglés decidió crear un espectáculo atractivo para niños y familias con motivo de la ampliación de su centro en Preciados. La primera edición presentaba una selva africana con figuras animadas y una máquina de tren real, ofreciendo una experiencia que rápidamente se consolidó como tradición.

A lo largo de los años, ha evolucionado y se ha adaptado a los gustos del público, presentando cada año una nueva temática que transforma la fachada del edificio en un escenario animado con música original y efectos especiales. Incluso en años difíciles, como la pandemia de 2020, se buscó mantener la tradición mediante proyecciones navideñas.

Así se verá Cortylandia 2025 en Madrid

Para la Navidad de 2025, los preparativos ya están en marcha. Los vídeos compartidos en redes sociales muestran cómo se ha comenzado a montar la escenografía y las figuras que darán vida al espectáculo. Aunque la temática específica de este año aún no ha sido revelada, se espera que sea sorprendente y encantadora, manteniendo la esencia que ha hecho de Cortylandia un clásico navideño en Madrid. El espectáculo continuará siendo gratuito y tal y cómo se ha confirmado, estará disponible a finales de noviembre.

Fechas y horarios de Cortylandia 2025

Cortylandia se celebrará en su ubicación habitual en El Corte Inglés de Preciados, con pases gratuitos de 15 minutos. El espectáculo tendrá lugar todos los días desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, exceptuando el 25 de diciembre y el 1 de enero, fechas que coinciden con la Cabalgata de Reyes de Madrid. Los horarios de los pases estarán organizados en varias sesiones:

Mañana : 12:00, 13:00 y 14:00 horas

: 12:00, 13:00 y 14:00 horas Tarde: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas

En días señalados como el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, algunos pases nocturnos serán eliminados para adaptarse a las celebraciones especiales.