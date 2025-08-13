¿Cuál es el pueblo de España con el nombre más largo?

En España, los municipios pueden clasificarse por población, economía o número de vehículos, pero también por la longitud de su nombre. En este curioso ránking, la medalla de oro corresponde a un pequeño municipio de la Sierra Norte de Madrid: Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, cuyo nombre alcanza los 44 caracteres, el más largo del país.

La historia explica esta extensa denominación. Entre los siglos XVI y XVIII, Gargantilla se consolidó como núcleo estable de población. En 1753, logró independizarse del Duque del Infantado, y durante el siglo XIX se produjo la anexión del vecino municipio de Pinilla de Buitrago. Entre 1920 y 2001, el municipio se conoció simplemente como Gargantilla del Lozoya, hasta que en el siglo XXI adoptó su nombre actual, reflejando la unión de ambos núcleos.

Además de su curiosidad onomástica, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago destaca por su entorno natural y patrimonio rural. Situado en el margen izquierdo del río Lozoya, al pie de los Montes Carpetanos y de la Cordillera de Somosierra, el municipio se divide en dos núcleos: Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. Su territorio, moldeado por la topografía y el curso del río, alberga robles, encinas, fresnos y praderas naturales. Las rutas de senderismo permiten disfrutar de este entorno, complementado con viviendas tradicionales, antiguas fraguas, potros de herrar y dependencias agrícolas y ganaderas.

Antes de la construcción de los embalses del río Lozoya, el centro del municipio estaba atravesado por el tradicional Camino del Cartero, que conectaba Rascafría con Buitrago. El municipio conserva además vestigios de las culturas cristiana, árabe y hebrea, siendo la ermita de Santiago uno de sus elementos más destacados.

Los cinco municipios españoles con el nombre más largo

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago – Madrid (44 caracteres)

Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja – Burgos (43 caracteres)

Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l’Heura – Gerona (42 caracteres)

Colinas del Campo de Martín Moro Toledano – León (41 caracteres)

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant – Tarragona (36 caracteres)