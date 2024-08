Cuatro planes con los que decir adiós al calor y a agosto

Se acaba el verano, pero no los planes en la capital. Tampoco el calor. A falta de que este último nos dé una tregua, hemos recopilado cuatro planes con los que huir de él, hacer más amena la vuelta a la rutina e inaugurar la temporada con planes a la altura de septiembre. Todo apunta a que las temperaturas van a mantenerse al menos un par de semanas más, por eso, no hay nada mejor para combatirlas que en remojo. Para los que creen que no hay verano sin mar, los que ya echan de menos la playa o aquellos que no hayan tenido la posibilidad de escaparse este verano, pueden experimentar esa misma sensación sin tener que desplazarse hasta la costa. Practicar surf en Madrid es posible: Honna Surf Hub cuenta con la primera ola artificial abierta al público en España, permitiendo practicar este deporte sin necesidad de viajar en busca de las mejores olas. Esta actividad es apta para todos los niveles, desde un principiante que no se ha subido a una tabla de surf, hasta los más veteranos. Además, para completar la experiencia, el espacio ofrece opciones como cócteles o aperitivos en Xiringuito, donde disfrutar de su atmósfera relajada y playera en su terraza, sintiendo la arena bajo sus pies. Cuenta con diferentes espacios para comer o tomar una copa, y recuperar fuerzas tras haber cogido unas cuantas olas.

Si son de los que les gusta descubrir distintos sabores o conocer nuevos restaurantes, una parada indispensable en el barrio de Justicia es Mateo Honten. La mejor forma de viajar a Japón sin salir de la capital. Una taberna donde encontrar gastronomía japonesa, cócteles de autor y una atmósfera cosmopolita inspirada en los auténticos izakayas. Detrás de su propuesta gastronómica se encuentra Edo Kobayashi, chef al mando del proyecto que revolucionó la comida japonesa en México con la herencia de sus abuelos y que imprime un carácter único y lleno de personalidad. Aquí podrán descubrir una propuesta diseñada para compartir donde platillos tradicionales japoneses, piezas de sushi y especiales que cambian por temporadas, son los protagonistas.

Alguno de los platos que se pueden probar en Mateo Honten Cedida

En los entrantes destacan el suzuki crudo -cortes de lubina aliñados con yuzu, shiso y Aove- y el trío de sashimis. Mientras que en los principales, hay dos imprescindibles que no pueden faltar: el pollo Karaage -marinado en sake, soja y jengibre-y el maguro katsu sando -el tradicional sándwich japonés, en este caso, de atún-. Además de la experiencia gastronómica, cuenta con una carta de cócteles de autor. Una selección de destilados japoneses y de sake que complementa a la perfección cada plato. Desde los cócteles clásicos reinventados hasta las creaciones exclusivas y personalizadas del equipo de bar, cada uno de ellos es una obra de arte líquida que sorprende y deleita a los paladares más exigentes. Todo esto se puede disfrutar tanto en la barra, al más puro estilo izakaya y el corazón del local, como en mesas bajas con más intimidad, y en una atmósfera vibrante y acogedora donde la música de vinilos seleccionada cuidadosamente crea el ambiente perfecto para disfrutar de las tardes-noches.

Ópera y Zarzuela Dreams Cedida

Si son de planes más culturales, septiembre trae el primer gran estreno de la temporada. Por primera vez, los mejores temas de la lírica universal se podrán disfrutar juntos en un espectáculo que ofrecerá una experiencia muy especial. Gracias a la tecnología, podremos ver en escena los majestuosos espacios de cada aria de ópera y zarzuela. «Ópera y Zarzuela Dreams» es un espectáculo único que reúne a un grupo de destacados cantantes líricos en una tertulia relajada, donde conversan y debaten sobre sus obras favoritas. A medida que se sumergen en sus sueños, cada una de las veinte arias interpretadas cobra vida en el escenario, con la participación de coros, ballets y una cuidada puesta en escena que despierta la imaginación del público. Las funciones ya están disponibles, hasta el próximo 8 de septiembre en el Teatro Amaya de Madrid con horarios de miércoles a viernes a las 20h, sábados a las 21h y domingos a las 19h.

«Ópera y Zarzuela Dreams» utiliza una técnica revolucionaria que potencia la espectacularidad de la interpretación en directo pudiendo ofrecer hasta veinte decorados diferentes cada uno de ellos con su propia puesta en escena, coros y ballets sincronizados, fusionando así el teatro y el cine creando una experiencia única. Todo ello hace de este espectáculo una experiencia completamente diferente al resto de espectáculos líricos en cartel en Madrid. Con una pantalla LED impresionante de once metros de largo por cuatro metros de alto, te transportaremos a un mundo visualmente impactante. Nuestra producción tiene un largo ciclo de vida y reducimos los residuos y el impacto medioambiental. Disfruta de una experiencia teatral grandiosa consciente del medio ambiente.

Un equipo de lujo encabezado por Álvaro Sáenz de Heredia y Poty Álvaro Sáenz de Heredia es el director de Ópera y Zarzuela Dreams. Muy queridos por el público son sus trabajos en el cine con películas como «El robobo de la Jojoya» y «Aquí llega Condemor» y en la serie «Ana y los 7». En el equipo creativo también destacan nombres como los de Poty, el televisivo coreógrafo cántabro que llegó a nuestras casas a través de programas como Operación Triunfo. El reparto que podremos ver en escena incluye excepcionales intérpretes como Juan Carlos Barona (barítono), que estrenó el roll protagonista en la primera producción de El Fantasma de la Ópera, Camila Rivero (soprano), Eduvigis Monagas (soprano), Andrés Sánchez (tenor) Bernardino Atienza (tenor) y Andrés del Pino (barítono).

La azotea de La Máquina de Caleido Cedida

Por último, para todos los amantes de las terrazas, la capital acaba de inaugurar una en la que disfrutar de los increíbles atardeceres que nos regala esta época y de las buenas temperaturas que tiene por las noches. En su última planta, con vistas tanto a la gran explanada de la zona financiera de Madrid por excelencia como a la parte oeste de la ciudad con vistas a la puestas de sol, encontramos la azotea de La Máquina Caleido que promete convertirse en uno de los «hotspots» más espectaculares de la zona norte de Madrid. Esta cuenta con varios ambientes, zona de barra y zona de mesas, para disfrutar de una experiencia a la medida de cada cliente, ofreciendo en cada momento lo que cada uno vaya buscando. Todo ello sustentando en los pilares clave de esta marca que cuenta con más de 40 años de trayectoria de Madrid: la excelencia en las materias primas, su abastecimiento directamente en origen, a través de productores, lonjas y mercados; las elaboraciones tradicionales y sencillas.