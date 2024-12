Cinco curiosidades del Metro de Madrid que nunca te hubieras imaginado

Desde su inauguración el 17 de octubre de 1919, el Metro de Madrid se ha ido extendiéndose a los diferentes barrios de la capital y ciudades periféricas. Actualmente,cuenta con 328 estaciones, incluyendo Metro Ligero y TFN, lo que lo convierte en la quinta red con más estaciones del mundo y la segunda de Europa.

En España, el Metro de Madrid se ha consolidado como el transporte público más usado por la población local. De hecho, en 2023 incrementó el número de viajeros en un 16% con respecto al año pasado, llegando a superar los 662,3 millones de viajes. A pesar de que existe metro en otras ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla y Palma, es la red más extensa del país, con más de 293 kilómetros de longitud.

El primer trayecto del metro y su primer billete

El Metro de Madrid cumple 105 años de movimiento, transformación e innovación. Por eso, aquí van cinco curiosidades que quizá no sabías del transporte público más representativo de Madrid. El primer trayecto de metro fue Sol-Cuatro Caminos y el entonces rey, Alfonso XIII puso un millón de pesetas de su bolsillo con la condición de ser el primer viajero. Esta primera línea tenía una longitud de 3,48 kilómetros que pasaban por ocho estaciones: Ríos Rosas, Martínez Campos (Glorieta de Iglesia), Chamberí (hoy sin parada de trenes), Glorieta de Bilbao, Hospicio (Tribunal) y Red de San Luis (Gran Vía).

Como curiosidad, el rey salía con los ojos cerrados en la fotografía tomada en la inauguración. Por eso, tuvieron que pintarle unos para su posterior publicación en la prensa. En cuanto al primer billete, tan solo costaba 15 céntimos de peseta y, ahora el billete sencillo cuesta 1,50 euros.

Cambio de circulación: ¿izquierda a derecha?

Antiguamente, los trenes del metro circulaban por la izquierda, algo que no ocurre con los vehículos en las carreteras. En 1919, con su inauguración, también se circulaba en Madrid por la izquierda. Sin embargo, a partir del 10 de abril de 1924, en la capital se comenzó a conducir por la derecha, aunque el metro mantuvo la dirección como los ingleses.

Las mujeres en el metro: de taquilleras a conductoras

Las máquinas de venta de billetes para el metro, no se instalaron hasta 1970, por lo que cuando comenzaron a operar, no daban cambio si no llevabas el dinero justo. Hasta 1984, las taquilleras y telefonistas formaban parte de la plantilla del metro, pero para ser una de ellas tenías que ser soltera o viuda. Finalmente, estas figuras desaparecieron siendo sustituidas por la tecnología.

Las líneas del Metro de Madrid

A partir de 1919, la ampliación del metro de Madrid no ha parado. En 1924 abrió la línea dos entre Sol y Ventas, la línea 3 en 1936 conectando Sol con Embajadores, aunque finalmente amplió hasta Moncloa. En 1944, se inauguró la línea 4 conectando Argüelles con Goya. La línea 5 no llegó hasta 1968 uniendo Canal, Carabanchel y Aluche.

En 1974, abre la línea 7 entre Pueblo Nuevo y Las Musas, ampliando después hasta Avenida de América. En los años 80, nace la línea 9, entre Sainz de Baranda y Pavones, más tarde hasta Herrera Oria, Rivas y Arganda. En 1981, el suburbano pasa a denominarse línea 10 y se amplia hasta Alonso Martínez. Al mismo tiempo, llega la línea 8 entre Nuevos Ministerios y Fuencarral, más tarde hasta Avenida de América.

La línea 6 completa su recorrido circular uniendo puntos estratégicos de la capital: Ciudad Universitaria y Laguna. A finales de los 90, nace la línea 11 entre Plaza Elíptica y Pan Bendito. Con la entrada en los 2000, se estrena su ampliación hasta Puerta del Sur. Finalmente, en 2007 nace el Metro Ligero, que conecta algunos barrios como el de Sanchinarro, Las Tablas o Aravaca. Hoy en día, la Línea 6 es la que más se usa, transportando a más de 3 millones de viajeros que usan el metro. A este ranking, se le suman: la línea 1, 10, 3 y 5.

La famosa voz del metro: Javier y María Jesús

"Próxima estación... correspondencia con...". Esta frase mítica del metro de Madrid tiene vida propia y, es que corresponde con las voces de Javier Dotú y María Jesús Álvarez, actores de doblaje y dueños de las voces más famosas del transporte público madrileño, que ahora cumple 105 años.

Javier es director, adaptador y actor de doblaje. Sin embargo, María Jesús lleva 40 años poniendo voz a la megafonía del metro, aunque también ha hecho mucha publicidad y ha estado en Radio Nacional. Dos carreras de éxito, que los pasajeros agradecen porque si estás un poco despistado, les oyes y bajas en tu estación.