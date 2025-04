Danny León: «Cuando empecé a patinar aprendíamos los trucos con las fotos de las revistas»

Habla desde Tampa (Florida), sobre su próximo compromiso en Ibiza, la nueva carrera de obstáculos por parejas Red Bull Royale que se celebrará esta semana, de lunes a miércoles. El skater disfruta de la vida nómada que le brinda su profesión, muy poco convencional. Danny León, nacido en Móstoles en 1994, se ha convertido en uno de los principales skaters de nuestro país que brilla fuera de nuestras fronteras.

¿Cómo se hizo skater en Móstoles?

Cuando era pequeño, hicieron un centro multideportivo donde antes solo había un descampado. Aproveché para probar todo tipo de deportes y también me aficioné mucho a la escalada. Pero lo que más me enganchó fue la batalla diaria de intentar e intentar un truco hasta que me saliese a la perfección.

¿Qué es lo más difícil de impulsar este deporte en nuestro país?

El error más común es que aquí este deporte está dirigido por personas que en verdad no lo conocen y se hacen parques sin saber exactamente los entresijos de la disciplina y qué característricas debe cumplir para que sea realmente competitivo. Para ello, también nos debemos involucrar más los que amamos la disciplina, creando nuestros propios proyectos. Yo siempre quise tener mi propia marca de lijas y además he creado mi propia escuela.

¿Cómo de importante es el apoyo de una marca en su trabajo?

Los son todo. Yo llevo 17 años con Red Bull y siempre bromeo con que soy de los de la vieja escuela ya, aunque solo tengo treinta años (se ríe). De hecho, en algunos aspectos me sigo sintiendo como un niño. Además, me he acostumbrado mucho a esta vida nómada, lo que menos soporto es la monotonía.

¿La edad es una barrera para practicar este deporte?

En cierto sentido sí, pero es una barrera más mental que real. En verdad, todo depende de las metas que te pongas y de si tu miedo a caerte y equivocarte ha aumentado. Lo que más diferencia al skate es el proceso de aprendizaje, la iniciación. A diferencia de otros deportes es un proceso bastante largo, que requiere bastante constancia, paciencia y compromiso, pero sobre todo capacidad de caerse y levantarse.

Danny León skater. Cedida

¿Lo de caerse y levantarse también es una filosofía aplicable a la vida?

Sí claro (se ríe). El skate me lo ha enseñado todo. Siempre digo que sigo siendo el mismo que cuando empecé a patinar. Por eso, si algún día deja de ser mi trabajo, seguiré patinando igualmente, porque me hace feliz.

Pero esta próxima semana en Ibiza va a salir completamente de su zona de confort

Sí. Me encanta hacer deporte y he participado en varios retos y carreras, pero a lo que no estoy tan acostumbrado es a trabajar en equipo. Ese va a ser el mayor reto para mí, pero me apetece muchísimo.

¿Considera que cumple el estereotipo convencional del skater?

En cuanto a gustos de música o de moda he tenido mis etapas, pero este mundo va más allá. Es una tribu urbana y lo que más nos identifica es que no nos importa lo que piense el resto.

¿Qué pensaba un skater del fenómeno del longboard en Madrid hace unos años?

No creo que perjudicase nada a nuestro deporte, incluso puede que hiciese que se sumara más gente. Pero sí reconozco que en esta cultura somos un poco haters y puristas, solemos rechazar al principio aquello que resulta nuevo o distinto.

¿Las redes sociales han ayudado a los deportes minoritarios como el suyo?

Todo depende de tu capacidad de adaptarte a los cambios y creo que a mí eso siempre se me ha dado bien. Pero las redes, sobre todo, han hecho que el deporte sea más accesible. Cuando yo empecé, nos teníamos que imaginar los trucos nuevos viendo secuencias de fotografías en revistas extranjeras y ahora los podemos ver en cualquier momento.

¿Cómo valora el impacto que tuvo en la profesión su inclusión en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Claramente, nos dio mucha mayor visibilidad, sobre todo a los nuevos talentos. Pero como he dicho, creo que el camino debe seguir a través de que nos consulten y nos dejen participar más a los que vivimos de ello desde hace años.

¿Qué es la Red Bull Ibiza Royale?

Una carrera sin precedentes, obstáculos imposibles y adrenalina en su máximo nivel: Red Bull Ibiza Royale está listo para desafiar a los mejores equipos del mundo. La competición más loca para los amantes del running y los deportes extremos tendrá lugar del 7 al 9 de abril en el emblemático Dalt Vila. Desde 50 países diferentes, 200 equipos mixtos se enfrentarán a una carrera épica con un único objetivo: alcanzar la cima del Castillo y conquistar el título de campeones. Desde saltos hasta pruebas de equilibrio, el recorrido ha sido diseñado para desafiar cuerpo y mente. Pero antes, tendrán que clasificarse un circuito plano de 100 metros.