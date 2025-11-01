Día de Todos los Santos en Madrid: Metro y EMT refuerzan sus servicios este sábado

Un día muy especial para el recuerdo a los que ya no están. Metro de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) mantendrán refuerzos en sus servicios para facilitar el acceso de los madrileños a los cementerios durante el Día de Todos los Santos.

En el caso del suburbano, este sábado se incrementará el número de trenes en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5, así como en el tramo abierto de la Línea 6, desde las 10.00 horas hasta la finalización del servicio. En algunos casos, este refuerzo podrá alcanzar hasta un 150% de incremento respecto al servicio habitual.

Además, Metro realizará un seguimiento constante de la afluencia de viajeros en los distintos puntos de la red y, si fuera necesario, podrá intensificar aún más el número de trenes en circulación, han apuntado desde el suburbano.

Refuerzos en la EMT

También habrá refuerzos en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), principalmente en aquellas que conectan con los cementerios. Así, se ha programado un refuerzo en ocho líneas.

En concreto, se trata de las líneas 25 (Plaza de España-Casa de Campo), 106 (Manuel Becerra-Vicálvaro), 108 (Oporto-Cementerio de Carabanchel), 110 (Manuel Becerra-Cementerio de La Almudena), 113 (Méndez Álvaro-Ciudad Lineal), 118 (Embajadores-La Peseta), además de activar los servicios especiales durante este periodo: SE702 (Plaza Elíptica-Cementerio Sur) y SE704 (Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral).

Durante este sábado, la línea 110 de la EMT tendrá un refuerzo de hasta seis autobuses adicionales y se incrementará a su vez el número de autobuses en circulación en las líneas 25, 106 y 118, para cubrir la mayor demanda de usuarios. De cara al domingo, únicamente se mantendrá el refuerzo del servicio en la citada línea 110 y en los dos servicios especiales.

Entre las líneas urbanas más idóneas para desplazarse al cementerio de La Almudena está la 110, con origen en la Plaza de Manuel Becerra. Este servicio accede al interior del camposanto. Otras alternativas son las líneas 106 Plaza de Manuel Becerra-Vicálvaro y 113 Méndez Álvaro-Plaza de Ciudad Lineal, que cuentan con paradas en sus inmediaciones.

El acceso al cementerio de Carabanchel se puede efectuar con las líneas 108 Oporto-Cementerio de Carabanchel y 118 Glorieta de Embajadores-Avenida de La Peseta, que disponen de paradas en las puertas del mismo.

Para facilitar la entrada al Cementerio Sur, los ciudadanos cuentan con la ruta especial que sale de Plaza Elíptica (SE702). Para llegar al de Fuencarral se recomienda utilizar la línea especial que accede al recinto desde Plaza de Castilla (SE704) y las 134 y 178 (Plaza de Castilla-Montecarmelo).

Por último, para trasladarse hasta la sacramental de San Isidro es aconsejable la 17 Plaza Mayor-Colonia Parque Europa, 25 Plaza de España-Casa de Campo y 50 Plaza Mayor-Avenida del Manzanares.