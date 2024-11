Dónde celebrar el Día de Acción de Gracias en Madrid

Hoy, el tradicional pavo asado del Día de Acción de Gracias no será servido solo en hogares americanos. Cada vez son más los frestaurantes de la capital que se suman a esta tradición extranjera. Por ejemplo, el hotel InterContinental Madrid ofrece una exclusiva cena estilo buffet que se podrá disfrutar en el lobby del hotel que se acompaña por un almuerzo en su restaurante El Jardín. La fiesta, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe, celebra los valores de familia y unidad. El cuarto jueves de cada noviembre, las familias de estos países se reúnen sobre la mesa para preparar un festín y dar gracias a todo lo bueno ocurrido durante el año.

La cena buffet contará con amenización musical en vivo y no faltarán los platos más tradicionales de Acción de Gracias, como el pavo asado con gravy y una selección de guarniciones clásicas como el puré de patatas, coles de Bruselas y la famosa green bean casserole (judías verdes servidas con crema de setas y cebolla frita). Para abrir boca, los comensales podrán degustar una sopa caliente o una deliciosa crema de calabaza, y quienes prefieran una opción más fresca tendrán a su disposición una variedad de ensaladas, incluyendo una ensalada de pavo con manzana y apio, César, o una original ensalada de sweet potato con coleslaw.

El pavo asado, emblema de la celebración, será el plato principal del buffet y se servirá con su característico gravy y la tradicional salsa de arándanos. Los acompañamientos incluirán desde el puré de patatas hasta el jamón de Virginia ahumado, alitas de pollo marinadas y fritas, aros de cebolla y los clásicos mac & cheese.

También, la franquicia New York Burger lo celebran -al igual que en Nueva York- por todo lo alto con un menú especial diseñado por su chef ejecutivo, Pablo Colmenares, que estaba disponible bajo reserva desde el lunes 25 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre. Durante estos días, el pavo será el protagonista en todas las direcciones de New York Burger ¡y no un pavo cualquiera! Ellos lo cocinan durante más de 4 horas en su horno ahumador y lo terminan a la parrilla. El resultado es un pavo súper jugoso por dentro y extra crujiente por fuera. Lo acompañan de unos sides 100% caseros que son una auténtica maravilla, al igual que la sabrosa salsa gravy.

El menú lo conforman hasta cuatro platos: Pavo ahumado con madera de nogal americano, Puré de boniato, Gravy de pavo, Confitura de arándanos, Cheesecake o Tarta de Oreo. Este menú especial tiene un precio de 36’95 € por persona y está pensado para 2 o 3 comensales. Además, es apto para celíacos. La deliciosa propuesta puede disfrutarse tanto en el turno de comidas como de cenas. Por si fuera poco, Los fanáticos del pavo no pueden perderse el FRIENDS Giving Sándwich. El mismo sándwich que conquistó a Ross Geller… relleno de pavo, confitura de arándanos, alioli de ajos asados y rúcula, ¡para chuparse los dedos! El precio, con guarnición, es de 16’95 € y solo está disponible en noviembre.

Por último, Hard Rock Hotel Madrid invita a todos a celebrar este Thanksgiving con una serie de actividades especiales y auténtico sabor americano hasta el 1 de diciembre. La programación incluye un delicioso menú especial que rinde homenaje a los sabores tradicionales de esta festividad, así como actividades emocionantes bajo el lema “Thankful For”, brindando a huéspedes y visitantes una forma divertida y única de disfrutar de esta celebración tan americana.

El menú, elaborado con productos de la más alta calidad, rinde homenaje a los sabores clásicos de Thanksgiving. Los comensales podrán elegir como entrante entre una crema de calabaza con un toque de naranja, grissini y crema agria, o una ensalada wedge con aderezo de queso azul, bacon, picatostes y tomate semiseco. Como plato principal, se servirá el tradicional pavo relleno, acompañado de un cremoso puré de patatas, salsa de arándano y suculentas verduras asadas. Para terminar, los postres irresistibles incluyen la clásica pecan pie con helado de leche merengada o un pastel de calabaza con helado de vainilla. Todo esto, en un ambiente vibrante y acogedor, donde la música en vivo y el estilo único del Hard Rock Hotel Madrid realzan la experiencia.