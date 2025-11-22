¿Vienes a ver el alumbrado navideño de Madrid? Todo lo que necesitas saber

Hace frío, huele a castañas asadas, hay una cola infinita en la puerta de Doña Manolita y otra igual en La Ideal para comer el mítico bocadillo de calamares. La canción de Cortylandia se oye de fondo y hay trasiego de gente entrando y saliendo del Corte Inglés. Las luces se reflejan en los escaparates de la Gran Vía y los más nostálgicos soplan las tazas de chocolate en San Ginés.

La Navidad transforma Madrid y ya lo siento por el que se la pierda. Si habitualmente la capital tiene una luz especial, cuando llega diciembre, cae la noche y tocan el interruptor, la atmósfera es digna de spot navideño.

No hay nada que marque con más convicción el inicio de la Navidad que el encendido de luces. Y es hoy. Pese al empeño de Mariah Carey por dar comienzo a las fiestas con la entrada del mes de diciembre, el pistoletazo de salida a la Navidad en Madrid se dará hoy a las 19:30h con la Cibeles de testigo.

MADRID, 19/12/2022.- El símbolo de Madrid, El Oso y el Madroño, con el árbol de Navidad en la Puerta del Sol en Madrid, este lunes 19 de Diciembre 2022. EFE/Sergio Pérez Sergio Pérez Agencia EFE

Horario de las luces

Las trece millones de bombillas que llevan ya semanas instaladas en las calles madrileñas alumbraran todos los días desde hoyhasta el 6 de enero de 2026. De domingo a jueves de 18 a 00:00 h y los viernes y sábados hasta la 01:00. Para los días más especiales habrá un horario diferente: el 24 y 5 de enero, de 18:00 a 03:00 y el 31 de diciembre, Madrid permanecerá despierta toda la noche con las luces encendidas desde las 18:00 hasta las 06:00 horas de la mañana.

El encendido oficial tendrá lugar hoy en la Plaza Cibeles y contará con un invitado muy especial: el bicampeón mundial de rally Carlos Sainz que apretará el interruptor con Pablo López al piano.

Recorrido para ver los lugares más únicos del alumbrado en Madrid

Madrid en Navidad invita a perderse. A caminar sin prisa, entrando y saliendo de tiendas, haciendo paradas para comprar castañas asadas o para pedir un café "to take away" en cualquier cafetería. Esa sensación de nariz fría y pies entumecidos al detenerse para sacar una foto en cada rincón iluminado. La capital atrapa y especialmente en esos lugares donde la intensidad de las luces navideñas es tal que invita a contemplarlas durante horas.

Comienza el recorrido en Plaza de Castilla, allí verás el Nacimiento luminoso, sigue por Cea Bermúdez para ver la Estrella luminosa. En Cardenal Cisneros está la gran corona navideña y en Colón, el Ángel de Madrid. Continúa por el Paseo del Prado para ver la Menina luminosa, la Puerta de Alcalá con su Belén, y la Calle Alcalá entre Cibeles y Sol. Luego pasa por la Plaza de Canalejas y la Calle Serrano.

Desde allí, el paseo sigue por las calles más céntricas Calle Arenal, Calle Montera, Calle Preciados, y Calle Mayor, hasta llegar a la Plaza Mayor con su mercadillo y árbol navideño. Termina el recorrido en la Puerta del Sol con el árbol y los abetos luminosos, y si te queda tiempo y energía, visita el Jardín de invierno de Bravo Murillo y el Pasillo de regalos en el puente de Toledo para cerrar la ruta.

Detalle fachada hotel Four Seasons Madrid con decoración de Navidad. Four Seasons

Dónde comer sin perder de vista las luces

Ir al centro para ver el alumbrado se puede convertir en una excusa excelente para hacer alguna que otra parada en los míticos bares y restaurantes madrileños. Esos lugares que son especialistas en un plato y lo preparan de maravilla. Por suerte, la capital cuenta con unos cuantos de esos, así que puedes terminar el plan navideño con el buche bien lleno y el corazón contento.

Para el aperitivo, nada como un vermut en la Bodega de la Ardosa, un pincho de tortilla de la Taberna Pedraza, el bacalao de Casa Labra o las bravas de Casa Macareno. Para los más hambrientos, los huevos rotos con jamón de Casa Lucio, el cocido de Lhardy, los callos de Casa Alberto o el bocadillo de calamares de La Ideal. Y para los que siempre tienen hueco para el postre, una napolitana de La Mallorquina en Sol o un chocolate con churros en San Ginés.

Dónde alojarse en Madrid

La oferta hotelera es casi tan numerosa como la de bares y restaurantes. De todo tipo y en todas las ubicaciones. Ahora bien, de los que te hacen sentir como en casa no hay tantos. Un hotel que combine calidez, vistas al skyline de la ciudad, spa y una propuesta gastronómica pensada para saborear la Navidad ya no es tan común.

El Eurostars Madrid Tower es el alojamiento perfecto para completar tu experiencia navideña en Madrid. Su restaurante ofrece menús especiales para las cenas de Nochebuena y Fin de Año, que permiten no solo vivir la Navidad si no también saborearla.

Situado en las primeras 30 plantas de la imponente Torre Eurostars, se eleva 236 metros sobre el cielo de Madrid. Su ubicación permite disfrutar del alumbrado navideño de Madrid desde la altura, mientras se encuentra lo suficientemente apartado del bullicio del centro para garantizar el descanso después de las largas caminatas.

Eurostars Madrid Tower Eurostars Madrid Tower

Otros planes que no te puedes perder en Navidad

Pero no todo va a ser ver las luces. Si algo caracteriza a la capital es la oferta de planes y actividades para todos los gustos y edades. Podrías dedicarte un año entero a hacer cosas distintas y aún te quedarían opciones por descubrir. La Navidad no es la excepción. La ciudad tiene propuestas muy atractivas tanto para turistas como para los propios residentes.

Entre los imprescindibles, destacan los mercadillos navideños, como el clásico de la Plaza Mayor, con más de 100 casetas de madera, el de La Navideña en Plaza de España, con mercado y pista de hielo o la Feria Mercado de Artesanía en el Paseo de Recoletos. Tampoco te puedes perder los belenes, desde el monumental del Palacio de Cibeles hasta el napolitano del Palacio Real o los montajes artísticos del Retiro y el Museo de San Isidro. Por supuesto, no puede faltar la pista de hielo de la Plaza de Colón, el bus Naviluz para recorrer el alumbrado sin caminar demasiado, o el tradicional Cortylandia en Preciados-Callao.

Sea cual sea el plan que elijas, lo más probable es que te marches satisfecho. Madrid es de esas ciudades que acogen a todo el que llega y le deja con buen sabor de boca y ganas de repetir.