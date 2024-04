«Esperando a Will»: un Shakespeare para todos los públicos en el Caixaforum

Hace cuatrocientos años, en su comedia «Como gustéis», William Shakespeare afirmaba que «el mundo entero es un escenario, y los hombres y las mujeres no son más que actores: todos tienen sus entradas y salidas, y durante su tiempo de vida una misma persona puede interpretar muchos papeles». Esa misma opinión la comparten Pústula, Guateque y Muertadehambre, los protagonistas de este espectáculo, tres entrañables clowns que se han reunido de noche en un lugar solitario para ensayar una tragedia escrita por Will, el cuarto miembro de la compañía, que todavía no ha llegado y que, como el Godot de la emblemática tragicomedia absurda de Samuel Beckett, no saben si finalmente vendrá. Y mientras le esperan, los tres amigos aprovechan para reflexionar sobre los temas más profundos de la existencia y realizar un singular retrato de la condición humana, a través del juego escénico del teatro dentro del teatro, mucha música y, sobre todo, un gran sentido del humor.

Este es el punto de partida de «Esperando a Will», un musical creado por la compañía Egos Petits que se inspira en los textos de una figura primordial del teatro de todos los tiempos. De hecho, es una buena oportunidad para introducir a los más pequeños en la figura de William Shakespeare, ya que el espectáculo está recomendado para familias con hijos a partir de los cuatro años. El escenario, el CaixaForum de Madrid, en el número 36 del Paseo del Prado. Podrá verse el sábado 11 de mayo, a las 17:30 horas, y el domingo 12 de mayo a las 12:00.

Egos Petits es la sección de espectáculos familiares de la compañía Egos Teatre. Nacida en el año 2007, inició su trayectoria con el proyecto «Juan sin miedo. Un musical con títeres que te quitará el hipo... ¡hip!» en coproducción con el Centre de Titelles de Lleida, que fue galardonado con numerosos premios. También se encargó de la dirección artística de parte de la Cabalgata de Reyes de Barcelona de las ediciones de 2011, 2013, 2014 y 2021, y grabó igualmente algunas de las canciones, como «Bona nit», con música y letra de Albert Mora, la cual coreografió e interpretó en el programa de la cabalgata de 2021, retransmitido por TV3 y BTV.

Su último espectáculo, «Esperando a Will», ha sido galardonado con el Premio Feten del 2022 al mejor espectáculo musical. Ambientada en la época renacentista, la escenografía utiliza una gran tela que alude al mundo como escenario y tres maletas que simbolizan el equipaje vital que carga cada uno de los personajes. Con estos mínimos elementos y mediante una trama que rehúye la lógica dramática habitual y unos textos y unas músicas reveladoras, los actores y actrices de la compañía –el género da igual, ya que en tiempos del autor los actores representaban tanto papeles masculinos como femeninos porque a las mujeres no se les permitía subir al escenario– proponen al público infantil comenzar a ser conscientes de aquello que nos hace humanos mediante una propuesta fresca, lúdica e imaginativa.

Para esta tarea utilizan el recurso de los bufones o clowns actuales, unos personajes aparentemente locos y muy representativos en las obras de Shakespeare que, por su condición servil e inofensiva, eran los únicos que podían decir las verdades más irrefutables, afiladas y conmovedoras sin miedo a ser represaliados. Y también comparten con los más pequeños la sinceridad y la ingenuidad, fruto de la carencia de los prejuicios de la edad adulta. De este modo, «Esperando a Will» quiere acercar a los niños tanto al legado de uno de los autores más importantes de la literatura universal como al género de la ópera y la música renacentista, con composiciones de la época de Shakespeare y piezas de destacados autores que musicaron algunas de sus obras a lo largo de la historia.

A través de esas canciones basadas en varias de sus piezas, sus componentes presentan un atractivo espectáculo que repasa algunos de los temas universales que trató de forma magistral el genial poeta y dramaturgo inglés, como el amor, los celos, la maldad, el humor, el valor, el honor, la filosofía, la justicia, el perdón o la muerte, fruto del profundo conocimiento que Shakespeare tenía del alma humana y de sus pasiones, sentimientos, ambiciones y numerosas contradicciones.