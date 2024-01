Estas son las medidas de seguridad para niños ante la Cabalgata de Reyes en Madrid

Un momento de felicidad que no pude ser empañado por situaciones de tensión que, en ocasiones, acompañan a las aglomeraciones de personas. En este sentido, la Comunidad de Madrid aconseja al público de las cabalgatas de Reyes que preste especial atención a los menores para evitar riesgos con las carrozas movidas por vehículos de motor y otros elementos de estos desfiles. Además, recuerda que para asistir a estos eventos en las calles se deben seguir siempre las recomendaciones de los servicios de seguridad y emergencias, eligiendo un sitio seguro para presenciarlas y a una distancia prudente de las carrozas. Los niños deben preferentemente ir de la mano y explicarles qué hacer si se extravían. Con los más pequeños hay que tener un especial cuidado para evitar que accedan a la calzada mientras se desarrolla el desfile al recoger los caramelos y regalos que se lancen y que queden esparcidos por el suelo. Conviene que lleven una pulsera o identificación con sus datos y un teléfono de contacto. En el caso de encontrar a un menor perdido debe ser acompañado hasta encontrar a algún agente de policía local o de Protección Civil encargados de mantener la seguridad en las cabalgatas.

Si se va en grupo es aconsejable acordar un lugar, donde no haya público, en el que reunirse en caso de separación o pérdida. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) se advierte de que, si encontramos que la zona donde queremos colocarnos para ver la cabalgata está ocupada, no debemos forzar el acceso o empujar a los demás espectadores para coger un buen sitio, ya que podemos provocar caídas o pequeñas avalanchas. Debemos situarnos detrás de las vallas o de las señalizaciones de seguridad que marcan el paso de las carrozas, sin obstaculizar o entorpecer la entrada o salida de los vehículos de emergencia. Nunca cruzar o invadir la calle mientras se celebra el desfile ni tratar de subirnos a las carrozas. Ante el riesgo de caídas, no hay que encaramarse al mobiliario urbano o a otros elementos inestables. También es conveniente evitar el uso de paraguas abiertos para recoger los caramelos lanzados desde las carrozas ante el riesgo de ocasionar lesiones a otras personas. Una vez finalizado el evento, se recomienda abandonarlo de forma ordenada, sin correr ni empujar a los demás espectadores y, en todo caso, siguiendo las instrucciones del personal de seguridad. En caso de emergencia, avisar al teléfono gratuito 112.

Bomberos en las Cabalgatas

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como es tradicional, acompañará a Sus Majestades el día 5 en 22 cabalgatas organizadas en otros tantos municipios de la región. Acudirán en sus propios vehículos de emergencia, desde donde repartirán caramelos y difundirán entre los más pequeños, consejos de prevención de incendios y protección civil. Las cabalgatas en las que estarán presentes los bomberos regionales son las de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alpedrete, Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Collado-Villalba, Colmenar Viejo, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Villaviciosa de Odón.