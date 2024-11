Gazir: «Pedí competir en Latinoamérica, pero me necesitaban aquí»

Aunque ya no se llamen así, las batallas de gallos de Red Bull vuelven a conquistar la capital con las principales estrellas de la actualidad. El sábado 30 de noviembre el Wizink acogerá la batalla de las batallas, la mayor competición de «freestyle» vuelve a Madrid, con Gazir como uno de los grandes favoritos. El asturiano, con tan solo 22 años ya ha aprobado los sabores del bronce y la plata en esta competición argumental. Como también conoce el amargor de caer a las primeras de cambio, como el año pasado en Colombia, donde ganó su principal rival, Chuty. Afincado ya en Madrid, Gazir está completamente volcado en su faceta profesional, dejando aparcados sus estudios de Física, aunque tampoco cierra las puertas a retomarlo en un futuro o incluso probar en el mundo de la música. Pero por ahora, disfruta de esta etapa, en la que «puedo ser Gazir durante más horas al día que nunca».

¿Su última derrota contra Chuty, hace solo unas semanas, puede afectarle en esta competición internacional?

Imagino que puede sorprender, pero me siento en mi mejor momento. Siempre, antes de una victoria épica tengo una derrota dolorosa. Llevo todo el año enfocado en esto, desde la prueba de selección, la regional y la nacional. Nada me distrae de mi objetivo.

«Tengo estudiadas todas las posibilidades y en ninguna de ellas el campeón es Alek». Con esta rima ganó la nacional ¿Tienen más impacto las rimas cuando «compras» el argumento del rival en lugar de esquivarlo o negarlo?

Al espectador le descolocas más, seguro. Le das la vuelta, utilizas su propio ataque como tu defensa. He aprendido que hay momentos en los que hay que complicarse y otros en los que hay que ser más directo, simplemente.

Hace un año que compagina su faceta de «freestyler» con la de «streamer» en su canal de Youtube ¿Cuando compite, piensa en el contenido que puede generar después?

No, no pienso en el contenido cuando rapeo. Pero creé el canal para poder compartir mi propia perspectiva, mi proceso de creación o el momento en el que me siento. Sentía que mi visión era muy poco pública. Prefiero que no todo quede solo en lo que pasa en el escenario o que se lleven una imagen de mí rebotada de otros canales. Además, me ayuda a analizar qué puedo mejorar y a recordar para siempre momentos como mi última victoria en la nacional de Red Bull.

Aunque Red Bull es la gran referente de esta disciplina, últimamente se han sumado otras marcas y entidades.

Creo que es algo que da juego. Aunque Red Bull es la que siempre ha estado ahí, creo que está bien que se desarrolle nuestro «mundo» en esta faceta.

Justo después de esta final, le toca rendir en FMS All Stars, donde están algunos de los mejores «freestylers» de la historia. ¿Echa en falta alguna leyenda de las batallas?

No la tengo aún en mente, porque no veo más allá del 30 de noviembre. Aun así, estoy seguro de que voy a estar muy motivado. Creo que FMS All Stars es como todos los eventos internacionales deberían ser. Lo mejor de lo mejor. Aunque sí es verdad que me habría encantado poder cometir contra Trueno, que salió del panorama justo cuando yo entré. Bnet también me encajaba.

La viralidad en las redes también está impactando en las competiciones, surgiendo la figura del «extraplayer» y dando la oportunidad a nombres del panorama «under» como Navas. ¿Qué le parece esta tendencia?

Prefiero que haya «extraplayers». Llevaba cuatro años compitiendo contra los mismos en el mismo formato, necesitaba alicientes como Navas. Contra él salí con más hambre que en cualquier otra batalla. Aunque también creo que a veces usa recursos que no le hacen falta para seguir siendo viral.

¿En esta competición ser el local puede volverse en su contra?

Para mí no. Mis anteriores internacionales han sido en Chile, México y Colombia. Es la primera vez que mis amigos y mi familia pueden venir a verme. Además, el Wizink es muy especial para mí. Los factores personales son los que más me motivan, más allá del factor público, que también lo valoro mucho.

¿Se ve siguiendo los pasos de Arkano, compitiendo algún día en la liga de otro país?

Sí, de hecho, esta misma temporada ya quería estar en otra liga. Estaba aburrido, necesitaba otra motivación, porque mi nivel cambia mucho según el hambre con el que vaya. Como liga histórica, elegiría Argentina y como estilo de vida, Colombia. Pero me dijeron que no podía ser, que me necesitaban aquí.