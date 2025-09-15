Hallado un segundo cadáver entre los escombros de la explosión de Vallecas

El número de muertos por la explosión de Vallecas ha aumentado a dos después de que los servicios de emergencias hallan encontrado el cuerpo de otra persona de la que se había denunciado su desaparición. Los servicios de emergencias desplegados en el edificio de la calle Manuel Maroto número 3, en distrito madrileño de Puente de Vallecas, han sido los que han hallado a la nueva víctima, que corresponde a un varón.

La primera de las víctimas es un hombre de 52 años de nacionalidad colombiana. Este hombre murió el sábado tras la explosión, en la que también hubo al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave, aunque su cuerpo no fue localizado hasta la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional realizaran una nueva búsqueda entre los escombros de la explosión, que tuvo su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación.