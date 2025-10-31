Herida grave en Madrid tras un accidente entre tres vehículos en la M-45

Una mujer de 45 años resultó herida grave este viernes en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un camión, un autobús y un turismo.

Según informó una portavoz de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 12 de la calzada exterior de la M-45, a la altura de Villaverde. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a la conductora del turismo, que quedó atrapada mecánicamente.

Una vez excarcelada, sanitarios de Samur-Protección Civil la atendieron por trauma torácico y lumbar y fue trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y de la investigación del accidente.