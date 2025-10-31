Sucesos
Herida grave en Madrid tras un accidente entre tres vehículos en la M-45
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a la conductora del turismo, que quedó atrapada
Una mujer de 45 años resultó herida grave este viernes en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un camión, un autobús y un turismo.
Según informó una portavoz de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 12 de la calzada exterior de la M-45, a la altura de Villaverde. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataron a la conductora del turismo, que quedó atrapada mecánicamente.
Una vez excarcelada, sanitarios de Samur-Protección Civil la atendieron por trauma torácico y lumbar y fue trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de regular el tráfico en la zona y de la investigación del accidente.
