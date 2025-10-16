Indochina: brasa y esencia oriental en LaFinca Grand Café

LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón, junto al campo de golf de La Finca, acoge entre sus propuestas Indochina Brasa, que ofece una experiencia en la que se fusionan la tradición de la gastronomía asiática con el sabor de la cocina a la brasa. Este concepto busca, según informan sus responsables, alcanzar el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.

Destacan elaboraciones como los Rollitos braseados rellenos de setas shiitake y verduras; los Rollitos de Pato Pekín; las Cintas de arroz al estilo cantonés salteado con ternera y verduras; el Kai satee brochetas de pollo en salsa con cacahuetes; el Arroz crispy “Kubak” con chipirones y caldo de verduras; los Dim sum variado Indochina; el Salteado de arroz “mil delicias” estilo Indochina; así como carnes con el protagonismo de la brasa como el Ojo de Bife Argentino madurado; el Chuletón de vaca Tomahawk o el Chuletón de vaca gallega. Como no, el pato no falla, uno de los platos más demandados. También hay espacio para el pescado, como el caso de la lubina al estilo "ajo pescador", que no decepciona.

El diseño de cada una de sus elaboraciones expresa a la perfección la esencia de Indochina Brasa, que nace como un restaurante de nuevo concepto con buena relación calidad-precio. Indochina Brasa lleva hasta LaFinca Grand Café el plato estrella de Grupo China Crown, su Pato Imperial Beijing, que se prepara en Indochina Brasa mantiene la receta originaria del siglo XV, la misma que convirtió a este plato en el más codiciado por la dinastía Ming, gobernadores del Imperio Chino entre los años 1368 y 1664.

Diseñado por la interiorista Alejandra Pombo, este restaurante ha apostado por una cuidada decoración y sus grandes ventanales, que ofrecen una vista panorámica del campo de golf. Así, se crea un espacio amplio y luminoso, creando el escenario perfecto para disfrutar de una experiencia gastronómica única. Con más de 650 metros cuadrados y salones privados, Indochina Brasa se erige como el destino ideal para una amplia variedad de eventos y celebraciones, ya sea una cena íntima, una ocasión especial o un evento corporativo, el restaurante ofrece un entorno exclusivo y acogedor para cada ocasión.