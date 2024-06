La inmigración aflora la tensión interna en el PSOE

Ha sido terminar el periodo de sesiones en la Asamblea y aflorar la bronca en el PSOE de Madrid. El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se quedó sin foco esta semana y los suyos han querido dárselo a cuenta del centro de acogida de menores extranjeros en Fuenlabrada. El líder socialista, sin jueves en los que elevarse con Ayuso, ha sufrido las críticas del alcalde del gran feudo socialista, Javier Ayala, por no defender al municipio frente a los planes de la Comunidad. «Ha interesado más hablar de amnistía y Cataluña», ha dicho, emulando las críticas de Lobato a la presidenta regional cuando le recriminaba hablar más de Cataluña que de «los problemas de los madrileños».

El secretario general del PSOE-M se ausenta del debate público y su rival interno le saca la artillería. En plena polémica nacional por el reparto de inmigrantes, el alcalde de Fuenlabrada ha sido crítico con el uso que el Gobierno regional quiere dar a La Cantueña. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prevé acoger allí a menores extranjeros no acompañados, en contra del modelo que defiende el alcalde, que ha acudido a los tribunales en su conflicto con la Comunidad. El regidor socialista más votado de Madrid ha aprovechado para marcar perfil propio en la carrera por una posible sucesión al frente de la organización.

Lobato y Ayala ya compitieron por la secretaría general del PSOE madrileño en 2021. Ganó el primero, pero la rivalidad siempre ha estado latente entren ambos. Esta semana, el alcalde no ha disimulado su opinión sobre la oposición del líder madrileño a Isabel Díaz Ayuso. El rechazo a los planes de la Comunidad para trasladar a menores extranjeros no acompañados a Fuenlabrada ha evidenciado la postura del gobierno municipal socialista frente al discurso del portavoz en la oposición que en este asunto no se ha pronunciado, según denuncia su compañero de filas.

El Gobierno regional anunció sus planes de instalar el centro en el edificio cedido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y Ayala mostró su oposición a que los menores sean alojados en unas instalaciones que, en su opinión, incumplen los parámetros de Derechos Humanos para ello.

Situación en Canarias

Mientras en el seno de los socialistas madrileños afloran las divisiones internas con la inmigración de fondo, la presidenta de la Comunidad ha reclamado esta semana una Conferencia de Presidentes para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados. «Se tendrán que responsabilizar desde el origen y saber lo que estos países de origen están haciendo. La situación que vive Canarias no va acabar», dijo en una entrevista en Antena 3.

Ayuso ya afeó a los socialistas que el alcalde de Fuenlabrada «de la espalda» a un centro de menores extranjeros que Pedro Sánchez «manda con nocturnidad y alevosía creando problemas de inmigración masiva en los aeropuertos». Su Ejecutivo considera que la petición de Junts de esta semana para excluir a Cataluña del reparto de menores forma parte de «la política del esperpento», como la calificó el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.

Viaje a Alemania

La polémica coincidió con el viaje de Ayuso a Alemania, en el que mantuvo un encuentro con Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo recibió a la líder madrileña en la sede de la institución comunitaria donde la popular le trasladó la fortaleza de la economía madrileña, que ha crecido un 2,7 por ciento en el primer trimestre del año, dos décimas por encima de la media nacional.

Madrid se consolida como la región que más aporta al PIB español y acapara el mayor volumen de inversión extranjera, con el 62,1 por ciento del total estatal en los primeros tres meses del año. Son datos recogidos por la administración madrileña con los que Ayuso ha exhibido gestión en Frankfurt.

Tras conocerse también que Madrid ha alcanzado el primer puesto de competitividad turística en el ranking de las 17 comunidades autónomas, el alcalde de la capital anuncia nuevos proyectos para la ciudad. En el Debate del Estado de la Ciudad, José Luis Martínez- Almeida ha desvelado que el Ayuntamiento va a iniciar en el segundo semestre del año la reforma del proyecto del Paisaje de la Luz, la mejora de la Fuente de Neptuno y una Bienal de Flamenco.

La Comunidad releva al País Vasco en el podio de la competitividad turística que recoge el informe MoniTUR, y la ciudad de Madrid muestra su aportación. La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha presentado esta semana la quinta edición de su informe en el que analiza el desempeño turístico y los resultados de las políticas en favor del sector durante la última legislatura. La región ha registrado mejores resultados en la valoración de su competitividad turística como consecuencia del dinamismo de su sector privado y los avances en política turística. A ello ha contribuido la excelente conectividad, el impulso a iniciativas públicas y empresariales en la Cultura, la gastronomía, las compras o los eventos. Según los analistas, la apuesta por un alojamiento hotelero de alto valor añadido también ha sido fundamental en la valoración, que no ha pasado por alto el dinamismo de Madrid en el ámbito de los viajes de negocios.

Los planes a corto plazo anunciados por Almeida pretenden sumar en el reconocimiento de la ciudad. El Paisaje de la Luz, único espacio de la capital catalogado como Patrimonio de la Humanidad, ganará con la creación de un bulevar con el que se pretende resaltar aún más la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El Ayuntamiento actuará también para restaurar la fuente de Neptuno y trabaja para que la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado sea la mejor plataforma de la capital.